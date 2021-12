Von Javier Cáceres, Madrid/Berlin

Im Jahr 2003 veröffentlichte Manolo Santana seine Memoiren, und er betitelte sie mit einer Selbstbeschreibung, die er oft zur Hand gehabt hatte und nie vergessen sollte: "Ein Typ mit Glück." Santana erzählte dort, dass er wahrlich Fortune gehabt hatte, im Grunde schon mit Beginn seines Lebens.

Santana war 1938 in Madrid auf die Welt gekommen, und das hieß: mitten im Spanischen Bürgerkrieg, zu einer Zeit, da die spanische Hauptstadt von den Faschisten belagert wurde. Seine Mutter habe ihm erzählt, wie sie mit ihm auf dem Arm durch die Straßen gelaufen sei, als wenige Meter entfernt das Geschoss einer Haubitze eingeschlagen sei - und nicht explodierte. "Das war der Anfang dieses Typen mit Glück", schrieb Santana.

Der Name Santana war immer auch eine Reise in die dunkle Vergangenheit der fast vier Jahrzehnte währenden, erst 1976 beendeten Franco-Diktatur, zu der Spanien nach dem Ende des dreijährigen Bürgerkriegs im Jahr 1939 verurteilt war. Denn Santana war mehr als ein begnadeter Tennisspieler, auch mehr als ein Pionier des spanischen Einzelsports - ein Mythos wie Ski-Olympiasieger Paquito Fernández Ochoa, Tour-de-France-Sieger Federico Martín Bahamontes und Golf-Legende Severiano Ballesteros.

Dass Santana überhaupt Tennisspieler werden konnte, war so etwas wie ein Wunder

Santana war auch der Sohn von Braulio Santana, einem Bediensteten des öffentlichen Nahverkehrs, der nach dem Ende des Bürgerkriegs eines der wahrhaft unzähligen Opfer der faschistischen Repression wurde: Er gehörte der sozialistischen Gewerkschaft UGT an. Braulio Santana wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, kam erst frei, als er die Hälfte der Strafe abgesessen hatte, starb dann kurz nach seiner Freilassung, entkräftet von den Bedingungen in den Kerkern der Anhänger des Diktators Francisco Franco.

Jahre später, so berichtete es Manolo Santana, habe ihm Franco, einer der größten Schlächter des 20. Jahrhunderts, einen Satz gesagt, der voller Zynismus war: "Er sagte mir, dass in einem Krieg manchmal Gerechte für Sünder zahlen", schrieb Santana. Die Begegnung mit Franco ereignete sich in den 1960er Jahren: als Santana in den Zeitungen der Bewegung längst zu Supermanolo mutiert und von Franco zum Tennisspielen an den Regierungssitz eingeladen worden war.

Dass Santana überhaupt Tennisspieler werden konnte, war so etwas wie ein Wunder. Er wuchs in einer Mietskaserne auf, in der sich zwölf Familien die Toilette teilten, und einen Tennisplatz betrat er nur deshalb, weil sein Bruder als Balljunge in einem Klub im vornehmen Kriegsgewinnler-Stadtteil Salamanca ein paar Peseten abgreifen konnte und Manolo ihm hin und wieder ein Sandwich hinterhertragen musste. Seinen ersten Tennisschläger zimmerte er sich aus der Rückenlehne eines Holzstuhls - "eine Schaufel", wie er sagte, mit der er abgelegte Bälle gegen eine Wand prügelte. Auf einen Platz im vornehmen Tennisplatz durfte er nur deshalb, weil eine bürgerliche Familie ihn quasi adoptierte, förderte und durchfütterte.

Detailansicht öffnen Sein größter Titel: 1966 stemmt Manolo Santana den Wimbledon-Pokal im All England Club. (Foto: Archivo Marca/El Mundo/imago)

Santana sollte zu einem Vorreiter des gesamten spanischen Tennissports werden, der erst in den vergangenen Jahrzehnten zur Weltmacht wurde: Drei Jahre nach seinem Sieg in der spanischen Meisterschaft holte Santana 1961 den ersten von zwei Titeln, die er in Roland Garros gewann, er siegte bei den US Open (1965) und auch in Wimbledon (1966). Damals hatte Santiago Bernabéu ihm das Wappen von Real Madrid auf das weiße Slazenger-Polo nähen lassen - ein Verstoß gegen das strenge Protokoll des All England Clubs, der ebenso ungeahndet blieb wie der Handkuss, den er der Herzogin von Kent nach dem Finale aufdrücken wollte.

All diese Turniere - und zwei verlorene Davis-Cup-Finals - bestritt er als Amateur. Francos damaliger Sportminister Juan Antonio Samaranch, der später IOC-Präsident werden sollte, hatte ihn davon überzeugt, den Verlockungen des Profitums zu entsagen. Dem Tennis blieb er auch nach seinem Karriereende 1973 verbunden, unter anderem als Chef des Turniers von Madrid, das in der "Caja Mágica" ausgetragen wird. Am Montag soll dort sein Sarg aufgebahrt werden. Santana war am Samstag im Alter von 83 Jahren in seinem Wohnort Marbella gestorben.

"Danke, dass du so vielen den Weg gewiesen hast", sagte Spaniens Tennisikone der Gegenwart, Rafael Nadal, die ohne Santana wohl kaum denkbar wäre. "Auf der wunderbaren Meisterhaftigkeit und der ausufernden Popularität von Manolo Santana beruht der Erfolg des spanischen Tennis", schrieb die Zeitung La Vanguardia am Sonntag, und jedes Wort davon ist wahr.