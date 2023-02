Kommentar von Claudio Catuogno

Wenn Uli Hoeneß auf eine Bühne steigt, versetzt das weiterhin große Teile der Medienlandschaft in Aufregung, bis hin vermutlich zum Wetterprogramm: Es herrscht dann ja immer gleich Sturmgefahr. Am Donnerstagabend verschickten die Nachrichtenagenturen wieder Hoeneß-Meldungen im Viertelstundentakt. Hoeneß, 71, hatte an einer Veranstaltung der Neuen Presse in Hannover teilgenommen.