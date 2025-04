Eine gewisse Unsicherheit muss Zsolt Löw am Dienstag doch beschlichen haben, denn dass und wie er am Ende Erleichterung äußerte, war verräterisch. Für seine erste Pressekonferenz als neuer Trainer von RB Leipzig sei es doch gar nicht so schlecht gewesen, feixte Löw, als er sich anschickte, das Podium im Pressesaal zu verlassen. Und wie soll man sagen? War’s nicht, im Gegenteil.

Zsolt Löw, 45, verströmte gute Laune, antwortete verbindlich auf Fragen und schien seinem Debüt als Cheftrainer von RB Leipzig – am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart – mit gesundem Optimismus und Freude entgegenzuschauen. Obwohl ihn, wie er verriet, der Ruf aus Leipzig – genauer: der Anruf von RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer – am Samstagabend unvorbereitet und zur Unzeit erreicht hatte, beim 50. Geburtstag eines Freundes in der Nähe von Dortmund. „Da war die Party natürlich im Arsch“, scherzte Löw.

Seine Zusage, den freigestellten Marco Rose zu beerben, sei nach der Leipziger 0:1-Niederlage in Mönchengladbach zwar nicht durch Folter erpresst worden („niemand hat mich gefesselt“). Etwas überraschend kam sie doch.

In den vergangenen Wochen war Löws Name immer wieder genannt worden, wenn die berufliche Zukunft Roses infrage gestellt wurde, und das geschah häufig. Löw soll sich gesträubt haben, mutmaßlich auch deshalb, weil er als Profi einst mit Rose bei Mainz 05 zusammengespielt hatte und dieser ihm ein enger Gefährte war und bleiben soll: „Ich hoffe, unsere Freundschaft hält das aus.“ Es war aber auch ganz grundsätzlich bezweifelt worden, ob Löw jemals als Chefcoach arbeiten würde. Als exzellent beleumundeter Fußballfachmann war er immer wieder mal als Kandidat bei namhaften Klubs gehandelt worden, unter anderem bei Leipzigs Pokalgegner Stuttgart. Doch bisher sagte er immer ab.

Der Grund? Seine Karriere sei steil nach oben gegangen, die zweite Reihe war ihm, der sich als „kleiner Mann aus Ungarn“ charakterisierte, stets genug. Den Anfängen in der dritten und zweiten österreichischen Liga beim FC Liefering (2012 bis 2014) folgten Engagements als Co-Trainer von Adi Hütter, Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl bei RB Salzburg und Leipzig. Schließlich wurde Löw ab 2018 Assistent von Thomas Tuchel, bei Paris Saint-Germain, beim FC Chelsea und beim FC Bayern. Das alles sei wie eine Zugreise „bei 200 km/h auf dem Beifahrersitz gewesen, wenn es so einen Beifahrersitz in einem Zug überhaupt gibt“, scherzte Löw. Bei solchen Geschwindigkeiten abzuspringen, sei nur bedingt eine gute Idee. Allerdings: Er hätte nun auch bei Englands Nationalmannschaft Tuchels Assistent bleiben können. Doch er verzichtete, um „in einen anderen Zug einzusteigen.“

Löw und Klopp, beide alte Kumpel von Rose, hatten versucht, den bisherigen Trainer zu unterstützen

Bei RB ist es seit Januar seine eigentliche Aufgabe, an der Seite des Lokführers Jürgen Klopp („Head of Global Soccer“) jene Spielphilosophie zu modernisieren, die der vom heutigen Konzern-Sportboss Oliver Mintzlaff vergrätzte Ralf Rangnick einst zusammen mit seinem 2024 verstorbenen Mentor Helmut Groß entwickelt hatte – und die zuletzt keine Antworten auf die Anforderung der Neuzeit fand. Diese Arbeit als „Head of Soccer Development“, wie Zsolt Löws bisheriger RB-Titel lautete, muss nun ruhen, obwohl er die ersten Wochen, in denen er Klopp auf dessen Einstandstournee zu den RB-Standorten in Brasilien, USA, Österreich und Deutschland begleitet hatte, „sehr genossen“ habe. Zur neuen Rolle als Aushilfscoach sagt Löw: „Es war meine Pflicht, RB zu helfen.“

Genau genommen versuchte er das schon seit Wochen. Gemeinsam mit Klopp – ebenfalls ein alter Freund von Rose – hatte er dem nun geschassten Trainer Ratschläge erteilt. In Phasen, in denen man nicht so performt wie erwünscht, verenge sich der Blick, erklärte Löw, und formte mit den Händen Scheuklappen, die immer kleiner wurden. Dem habe man durch einen Blick von außen entgegenwirken wollen. Was genau dabei nicht fruchtete, blieb im Ungefähren. Löw gab zu verstehen, dass Klopp und er nicht als ungebetene Schlaumeier dahergekommen seien. Rose habe Termine und Inhalte bestimmt – und auch, welche Tipps er annimmt und welche nicht.

Die Einblicke der vergangenen Wochen kämen ihm nun jedenfalls zugute, so Löw, zudem kennt er das Umfeld aus seiner früheren Leipziger Phase (2015-2018) sehr gut. Ein paar Mitarbeiter und Spieler von damals sind noch da, der gerade von einem Magen-Darm-Virus genesene Torwart Peter Gulacsi ist ein ungarischer Landsmann, mit Xavi Simons hatte Löw schon in Paris zu tun. „Ich hoffe, die sagen jetzt nicht: Der ist Banane“, scherzte Löw, doch die Gefahr ist wohl gering. Gleichwohl betonte Löw, dass er den Cheftrainerposten am Saisonende wieder räumen werde – unabhängig davon, ob er das Ziel erreicht, in der Liga die drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge aufzuholen und/oder ob er den Pokal gewinnt, was für Leipzig das dritte Mal in Serie wäre.„Mir war wichtig, von Anfang an festzulegen, dass ich nur sieben Wochen hier helfe und dann wieder meine Arbeit bei Red Bull weiterführe. Dann übernimmt ein neuer Trainer“, versichert Löw.

Wer das sein wird? Gute Frage. Sie lässt sich wohl auch deshalb nicht so einfach beantworten, weil der Branche nicht verborgen geblieben ist, dass die Verhältnisse auf der sportlichen Kommandoebene der Leipziger von sagenhafter Instabilität geprägt sind. Nicht zuletzt, weil der wahre Leipzig-Chef Mintzlaff gern interveniert - obwohl man meinen könnte, er sei als Red-Bull-Geschäftsführer ausgelastet.

Nicht, dass er sich zu den aktuellen Vorgängen zu Wort gemeldet hätte – aber dass Mintzlaff, der in Leipzig offiziell nur Chef des Aufsichtsrats ist, die treibende Kraft hinter der Demission von Lokalmatador Rose war (und Sportchef Marcel Schäfer bloß der Exekutor), gilt als Fakt. Schäfer hatte dazu am Montag gesagt, es verstehe sich von selbst, dass er sich beratschlage, in der RB-Struktur fänden sich „sehr viele Experten aus dem Fußballbusiness mit ganz unterschiedlichen Perspektiven“. Zum Beispiel Klopp, der frühere Nationalspieler und heutige Technische Direktor Mario Gomez - und „natürlich“ der ehemalige Querfeldeinläufer Mintzlaff, der „jahrelang im Fußball gearbeitet“ habe. „Die Entscheidung liegt aber hier in Leipzig und die treffe ich als Geschäftsführer Sport“, wollte Schäfer betont wissen.

Die Überraschung, die Roses Entlassung hervorrief, hatte aber damit zu tun, dass Schäfer nach der Niederlage in Mönchengladbach nur so verstanden werden konnte, dass er mit Rose als Trainer zum Halbfinale nach Stuttgart fahren wollte. Das Personalpronomen „wir“ jedenfalls fiel im Sky-Interview gleich dreimal, als er vom Reporter ausdrücklich gefragt wurde, was die Niederlage für Rose bedeutet. Wenige Stunden später rief Schäfer dann doch bei Löw an.