Markus Zoecke, früher Davis-Cup-Spieler und nun Tennisexperte, spricht über Alexander Zverev und dessen bedrückende Pressekonferenz. Er erklärt, wie ihm Gesprächstherapien geholfen haben und ob Einzelsportler besonders gefährdet sind.

Interview von Gerald Kleffmann, London

Markus Zoecke ist früh im All England Club. Der 57-Jährige bereitet sich auf seinen Tag am Mikrofon vor. Der Berliner zählt zum Kommentatorenteam des Streamingkanals Prime Video, der in Deutschland das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon überträgt. Zoecke gilt als ausgewiesener Experte, in den Neunzigerjahren zählte er zu Deutschlands besten Tennisprofis und war im Davis Cup Teamkollege von Boris Becker. In der Weltrangliste erreichte Zoecke den 48. Platz, 1994 stand er in der dritten Runde in Wimbledon. Seit diesem Jahr verantwortet er als Turnierdirektor das WTA-Turnier der Frauen in Berlin. Vor allem das Thema mentale Probleme, das Alexander Zverev, 28, zuletzt in England publik machte, bewegt Zoecke – auch aus eigener Erfahrung.