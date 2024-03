Von Thomas Hürner

Wenn Roberto Baggio eine Eloge auf einen Fußballer singt, dann will das schon was heißen. Baggio hat eine gewisse Kompetenz, was diesen Sport angeht, er hat ihn ja beherrscht wie kaum ein anderer. Der Italiener war ein Kreativkopf vor dem Herrn, sein Haarzöpfchen wehte fast so elegant im Wind, wie er seine Gegner umdribbelte. Verehrt wird er im ganzen Land, wie das halt so ist bei ehemaligen Weltfußballern. Doch am hellsten strahlt er wohl in der Emilia-Romagna: Ein Jährchen hat der überlebensgroße Spielmacher beim eher kleinen FC Bologna gespielt, in der Saison 1997/98 war das. Die Bolognesi können es bis heute kaum glauben.