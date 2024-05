Union-Präsident Dirk Zingler hat eine eigens einberufene Gesprächsrunde nach der Trennung von Trainer Nenad Bjelica auch für eine umfassende Medienkritik genutzt. "Wir verlieren jegliches Maß. Es ärgert mich total. Diese Spekulationen über Menschen. Sie spekulieren permanent über Menschen. Das geht mir richtig auf den Zeiger", sagte der 59-Jährige am Dienstag in Richtung der anwesenden Journalisten und redete sich dabei immer mehr in Rage.

Schon Tage vor der Freistellung Bjelicas waren Medienberichte über eine Trennung im Sommer aufgetaucht. Nach dem 3:4 in der Bundesliga gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum am vorigen Sonntag mehrten sich die Gerüchte. "Diese Aufregung, diese Dramatisierung, die da passiert, führt dazu, dass wir uns das Leben selber schwer machen. Vielleicht sollten wir bisschen Normalität einziehen lassen", sagte Zingler weiter.

Der Kicker hatte vergangene Woche zuerst berichtet, dass sich Union im Sommer von Bjelica trenne - unabhängig davon, ob die Köpenicker den Klassenerhalt schaffen oder nicht. "Es wurde keine Entscheidung getroffen. Wenn ein Scoutingteam zusammen sitzt bei uns und es wird sich über Spieler unterhalten, über Trainerkandidaten, dann heißt das eben nicht, dass wir uns entschieden haben, uns vom aktuellen Trainer zu trennen", stellte Zingler nun klar.

Trotzdem entließ der Klub entgegen anders lautender Versprechungen Zinglers am Vortag den Trainer am späten Montagnachmittag. Kurz vor dem Heimspiel gegen Bochum hatte er am Dazn-Mikrofon noch bekräftigt, dass eine Trennung kein Thema sei. "Nenad Bjelica hat unsere volle Unterstützung", sagte Zingler vor dem 3:4. Es sei absolut nicht so, dass auch eine vorzeitige Demission des Coaches möglich sei, so Zingler. "Uns berührt nicht, was außerhalb des Klubs geschrieben oder gesagt wird. Zwischen uns, die Verantwortung tragen im Klub, und der Mannschaft gilt nur das, was wir uns untereinander sagen. Und da sind wir relativ klar. Wir wissen, was richtig ist", merkte der Vereinsboss an. Auch ein gestörtes Verhältnis zwischen dem Coach und dem Team gebe es nicht. "Das Entscheidende ist, dass die Spieler dem Trainer folgen und das ist bei uns der Fall", erklärte er. Doch dann kam es anders und es übernahmen kurzerhand U19-Trainer Marco Grote als Interimstrainer sowie Co-Trainerin Marie-Louise Eta.

Eine andere Figur wird Union immerhin erhalten bleiben. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des Klubs, macht weiter, wie Zingler am Montag bestätigte. "Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen und wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und überlegen, in welcher Funktion. Vielleicht bleibt er Geschäftsführer Profifußball. Vielleicht nimmt er eine andere Funktion im Klub ein", sagte Zingler. Ruhnert war 2017 als Chefscout nach Berlin gekommen und 2018 in seine aktuelle Position aufgestiegen. Zuletzt hatte er seine Zukunft offen gelassen. "Wenn Menschen so lange zusammenarbeiten und sich mal ihre Kanten und Ecken abgeschliffen haben, wissen, wie der andere tickt und wo er seine Stärken und Schwächen hat, gibt man so eine Zusammenarbeit ungerne auf", fand Zingler. Ruhnert hatte Union zusammen mit Erfolgstrainer Urs Fischer 2019 in die Bundesliga geführt.