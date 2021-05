Zinedine Zidane hat angekündigt, mit sofortiger Wirkung als Trainer von Real Madrid zurückzutreten. Das berichten übereinstimmend mehrere spanische Medien. Der 48-jährige Franzose habe die Vereinsführung und die Mannschaft am Mittwochabend über seine Entscheidung informiert.

Es ist bereits der zweite Abschied von Real Madrid als Trainer. Bereits 2018 war Zidane nach drei erfolgreichen Jahren als Trainer, in denen er in jedem Jahr die Champions League gewinnen konnte, überraschend zurückgetreten. 2019 kehrte er als Trainer zu Real Madrid zurück, doch nach der enttäuschenden Saison in diesem Jahr, in der Real im Halbfinal der Champions League ausschied und die Meisterschaft an die Konkurrenz von Atletico Madrid verspielt, zog er nun die Konsequenzen.

Mehr in Kürze bei SZ.de