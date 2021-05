"Es gibt Momente, in denen du da sein musst, und solche, in denen man wechseln muss": Zinédine Zidane.

Von Javier Cáceres

Am Mittwochabend stieg Rauch über dem Bernabéu-Stadion auf. Ein Schwelbrand, der beim Umbau entstanden -und ebenso rasch gelöscht wie umgedeutet war: Als weißer Rauch, wie er sonst über dem Vatikan aufsteigt, wenn Päpste gewählt werden. Während Spanien gebannt auf das Europa-League-Finale in Danzig zwischen dem FC Villarreal und Manchester United blickte, das die Mannschaft von der Mittelmeerküste im Elfmeterschießen gewann, platzte die Nachricht, dass Real Madrid einen neuen Trainer sucht. Zinédine Zidane teilte mit, dass er den Job per sofort aufgeben will.

Der Klub bestätigte den Rücktritt am Donnerstagmittag. Nun sei die Zeit, "Respekt und Dankbarkeit" zu zeigen "für seine Professionalität, Hingabe und Leidenschaft". Zidane sei "einer der großen Mythen von Real Madrid, und seine Legende geht über das hinaus, was er als Trainer und Spieler unseres Klubs gewesen ist", teilte der Verein weiter mit: "Er weiß, dass Real Madrid immer sein Zuhause sein wird."

Die Gerüchte über eine bevorstehende Demission kursierten schon länger. Erst vor wenigen Wochen vermeldete der Radiosender Onda Cero, dass Zidane der Mannschaft bereits mitgeteilt habe, seinen Rücktritt erklären zu wollen. Es folgte ein halbherziges Dementi von Zidane, Reals deutscher Mittelfeldspieler Toni Kroos nannte die Meldung dieser Tage eine "Lüge". Zuvor hatte der französische Stürmer Karim Benzema in einem Interview kundgetan, dass Zidane bleiben würde. Zidane hatte selbst vor wenigen Wochen angekündigt: "Es gibt Momente, in denen du da sein musst, und solche, in denen man wechseln muss. Aber für das Wohl aller, nicht wegen mir."

Wer kommt nun: Allegri? Conte? Oder etwa Xabi Alonso?

Wer ihm folgt, ist offen. Im Gespräch sind Massimiliano Allegri, 53, der seit seinem Abschied bei Juventus Turin beschäftigungslos ist, und Antonio Conte, 51, der am Mittwoch bei Inter Mailand hinwarf. Als Alternative gilt auch die fast 43-Jährige Klub-Legende Raúl González Blanco, der zurzeit die zweite Real-Mannschaft trainiert. Auch der frühere Bayern- und Real-Profi Xabi Alonso, 39, hat sich einen Namen gemacht. Er ist mit der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastián überraschend in die zweite Liga aufgestiegen. Bundestrainer Joachim Löw, 61, galt vor Jahren als ein Traumkandidat von Pérez. Jenseits von Löws offenkundigen Sabbatical-Gelüsten hat Pérez nach SZ-Informationen aber schon länger Abstand genommen von der Idee einer Verpflichtung des deutschen Trainers.

Zidane, 48, hatte erstmals im Jahr 2016 das Traineramt bei Real Madrid übernommen - und auf Anhieb drei Champions-League-Titel in Serie geholt. 2018 warf er dennoch hin. Wenige Monate später war aber Real Madrid dermaßen ins Schlingern geraten, dass der französische Weltmeister von 1998 sich im Frühjahr 2019 zu einer Rückkehr überreden ließ. Schon nach wenigen Monaten zeigten sich Risse: Zidane wollte Spieler wie Gareth Bale und James Rodriguez loswerden - und stattdessen Kicker wie Paul Pogba (Manchester United) oder Sadio Mane (FC Liverpool) holen. Er holte 2019/2020 dennoch die Meisterschaft.

In diesem Sommer ging Spaniens Rekordmeister jedoch ohne Titel aus - erstmals nach elf Jahren. Im Pokal stolperte Real Madrid beim unterklassigen CD Alcoyano; in der Champions League reichte es nur für das Halbfinale, das gegen den FC Chelsea verloren ging. In der Meisterschaft wurde Real hinter dem Nachbarn Atlético Madrid nur Zweiter. Nun vollzieht Zidane eine neuerlichen Abschied.

Zidane hatte sich bis Donnerstagmittag nicht geäußert. Aber offenbar war der Frust, den er rund um den Jahreswechsel anhäufte, am Ende zu groß. Seinerzeit behaupteten Medien, die Reals Chef Pérez nahestehen, dass die Unzufriedenheit mit dem Coach groß und an eine Entlassung gedacht sei. Der Radiosender Cadena Ser meldete in der Nacht zum Donnerstag, dass Real bereits vor Monaten eine grundsätzliche Einigung mit Allegri erzielt habe, wobei dieser auch bei Inter Mailand als ernsthafter Kandidat aufs Traineramt gilt.

Teure Spieler belasten die Klubkasse, einige Profis gelten als zu alt und zu satt

So oder so steht Real Madrid vor größeren Umbauten - bei dürrer Kassenlage. Der bisherige Bayern-Profi David Alaba soll bald als Zugang vorgestellt werden, er aber kommt ablösefrei. Mit galaktischen Zugängen kann nicht gerechnet werden, der schon vor dem Schwelbrand alles andere als unfallfreie Umbau des Stadions verschlingt eine Summe im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Zudem belasten teure Spieler wie der zuletzt ausgeliehene Waliser Bale oder der bislang enttäuschende Belgier Eden Hazard die Klubkasse. Eine Reihe von Spielern gelten als zu alt und zu satt - zum Beispiel Linksverteidiger Marcelo oder Isco Alarcón. Mit ihnen soll (und muss) die nicht nur pandemiebedingt katastrophale Einnahmelage verbessert werden, ebenso mit dem möglichen Verkauf von Verteidiger Raphaël Varane. Ein wichtige offene Personalie ist Verteidiger Sergio Ramos: Sein Vertrag läuft aus. Und ob er ohne Zidane bleibt, ist mehr als fraglich.