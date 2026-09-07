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2,23-Meter-Basketballerin Zhang ZiyuSie will doch nur Kühlschrankmagneten

Lesezeit: 3 Min.

Die Chinesin Zhang Ziyu krallt sich den Ball: Mit ihren 2,23 Metern überragt sie alle bei der Basketball-WM, sie muss nichtmal springen.
Die Chinesin Zhang Ziyu krallt sich den Ball: Mit ihren 2,23 Metern überragt sie alle bei der Basketball-WM, sie muss nichtmal springen.
Ebrahim Noroozi/AP Photo

Bei der Basketball-WM staunt die Welt über die größte Basketballerin des Planeten. Die Chinesin Zhang Ziyu ist ein Fall fürs Guinessbuch – kämpft mit ihren 2,23 Metern aber auch gegen Klischees.

Von Jonas Beckenkamp

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Vermutlich hat Paige Bueckers einfach mal nachgefragt, wie es so ist da oben. Weht dort ein angenehmes Lüftchen? Wie ist die Aussicht? Wird einem beim Blick in die Tiefe schwindelig? Was genau die amerikanische Basketballerin im ersten WM-Spiel ihres Teams gegen China zu Zhang Ziyu gesagt hat, wird noch zu klären sein. Aber es scheint ein lustiger Moment gewesen zu sein. Hier die 1,83 Meter große Bueckers, genannt „Paige Buckets“, weil sie in der US-Profiliga WNBA so viele Körbe wirft; da Zhang, die chinesische Centerin mit ihren 2,23 Metern. 40 Zentimeter Unterschied, girl! Ich reiche dir gerade mal bis zur Brust, schien Bueckers mit einer Handgeste signalisiert zu haben. Dann lachten beide herzlich, und weiter gings in dieser Vorrundenpartie in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

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