Die Polizei hat in der vergangenen Saison rund um Fußballspiele von der ersten bis zu dritten Liga 7 351 Straftaten gezählt. Das sei ein Anstieg von 12,2 Prozent im Vergleich zur Saison 2022/2023, heißt es im neuen Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS). Auch die Zahl der Verletzten nahm zu.Demnach wurden in der vorigen Saison rund um Begegnungen der ersten drei Ligen 1 338 Personen verletzt (ein Plus 13,8 Prozent), darunter 306 Polizeibeamte und 160 Ordnungskräfte. Bei diesen hat sich die Zahl sogar fast verdoppelt, heißt es im ZIS-Bericht. Die Anzahl verletzter Unbeteiligter (617) sei mit minus 1,3 Prozent „marginal rückläufig“.