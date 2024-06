Leichtathletik-EM : Bebendorf fühlt den magischen Moment

26 Jahre nach der letzten EM-Medaille für einen deutschen Hindernisläufer erobert Karl Bebendorf in Rom Bronze, Frederik Ruppert wird Vierter. In dieser Disziplin treiben sich die Deutschen gegenseitig an – eine Rarität.

Von Saskia Aleythe