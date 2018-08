10. August 2018, 09:22 Uhr Leichtathletik-EM in Berlin Zeitplan der Leichtathletik-EM

Die Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin hat begonnen. Bis zum 12. August treten Athleten aus 51 Ländern im Kampf um die Medaillen an. In unserem Zeitplan finden Sie alle Entscheidungen der Leichtathletik-EM im Überblick.

Austragungsort der Leichtathletik-EM ist das Berliner Olympiastadion. Die Entscheidungen im Marathon sowie im Gehen werden am Breitscheidplatz ausgetragen, an dem sich die Start- und Ziellinie befindet. Am Breitscheidplatz findet zudem die Qualifikation im Kugelstoßen der Männer statt.

Zeitplan der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin

Nachfolgend finden Sie alle Wettkämpfe in unserem Zeitplan. Die Entscheidungen sind in gefetteter Schrift hervorgehoben.

Montag, 6. August 2018

16.05 Uhr: Hammerwurf Männer (Qualifikation A)

16.30 Uhr: 100 m Männer (Runde 1)

16.35 Uhr: Weitsprung Männer (Qualifikation)

17.05 Uhr: 400 m Hürden Männer (Runde 1)

17.30 Uhr: Hammerwurf Männer (Qualifikation B)

17.35 Uhr: Kugelstoßen Männer (Qualifikation A)

17.45 Uhr: 100 m Frauen (Runde 1)

18.55 Uhr: Kugelstoßen Männer (Qualifikation B)

Dienstag, 7. August 2018

8.35 Uhr: 50 km Gehen Männer (Finale)

8.35 Uhr: 50 km Gehen Frauen (Finale)

9.30 Uhr: 100 m Männer (Zehnkampf)

9.40 Uhr: Diskuswurf Männer (Qualifikation A)

10.00 Uhr: 400 m Hürden Frauen (Runde 1)

10.10 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Qualifikation)

10.30 Uhr: Weitsprung Männer (Zehnkampf)

10.35 Uhr: 400 m Männer (Runde 1)

11.05 Uhr: 800 m Frauen (Runde 1)

11.10 Uhr: Diskuswurf Männer (Qualifikation B)

11.40 Uhr: 3000 m Hindernis Männer (Runde 1)

11.50 Uhr: Kugelstoßen Männer (Zehnkampf)

18.30 Uhr: Hochsprung Männer (Zehnkampf)

18.45 Uhr: Hammerwurf Männer (Finale)

19.05 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Qualifikation)

19.05 Uhr: 100 m Frauen (Halbfinale)

19.30 Uhr: 100 m Männer (Halbfinale)

19.55 Uhr: 400 m Hürden Männer (Halbfinale)

20.20 Uhr: 10 000 m Männer (Finale)

20.33 Uhr: Kugelstoßen Männer (Finale)

21.00 Uhr: 400 m Männer (Zehnkampf)

21.30 Uhr: 100 m Frauen (Finale)

21.50 Uhr: 100 m Männer (Finale)

Mittwoch, 8. August 2018

9.35 Uhr: 110 m Hürden Männer (Zehnkampf)

10.10 Uhr: 100 m Hürden Frauen (Runde 1)

10.20 Uhr: Diskuswurf Männer (Zehnkampf A)

10.50 Uhr: 200 m Männer (Runde 1)

11.05 Uhr: Dreisprung Frauen (Qualifikation)

11.30 Uhr: 400 m Frauen (Runde 1)

11.40 Uhr: Diskuswurf Männer (Zehnkampf B)

12.00 Uhr: Stabhochsprung Männer (Zehnkampf A)

12.05 Uhr: 1500 m Männer (Runde 1)

13.00 Uhr: Speerwurf Männer (Qualifikation A)

13.15 Uhr: Stabhochsprung Männer (Zehnkampf B)

14.25 Uhr: Speerwurf Männer (Qualifikation B)

17.50 Uhr: Speerwurf Männer (Zehnkampf A)

18.25 Uhr: Hochsprung Frauen (Qualifikation)

19.00 Uhr: Speerwurf Männer (Zehnkampf B)

19.10 Uhr: 400 m Hürden Frauen (Halbfinale)

19.35 Uhr: 400 m Männer (Halbfinale)

19.45 Uhr: Weitsprung Männer (Finale)

20.00 Uhr: 800 m Frauen (Halbfinale)

20.15 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 200 m Männer (Halbfinale)

20.25 Uhr: Diskuswurf Männer (Finale)

20.45 Uhr: 10 000 m Frauen (Finale)

21.35 Uhr: 1500 m Männer (Zehnkampf, letzter Wettkampf)

Donnerstag, 9. August 2018

9.30 Uhr: Diskuswurf Frauen (Qualifikation A)

10.00 Uhr: 100 m Hürden Frauen (Siebenkampf)

10.30 Uhr: Weitsprung Frauen (Qualifikation)

10.50 Uhr: Hochsprung Frauen (Siebenkampf)

10.55 Uhr: 110 m Hürden Männer (Runde 1)

11.00 Uhr: Diskuswurf Frauen (Qualifikation B)

11.30 Uhr: 800 m Männer (Runde 1)

12.30 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation A)

14.00 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation B)

19.15 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Finale)

19.20 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Siebenkampf)

19.25 Uhr: 100 m Hürden Frauen (Halbfinale)

19.45 Uhr: Hochsprung Männer (Qualifikation)

19.50 Uhr: 400 m Frauen (Halbfinale)

20.15 Uhr: 400 m Hürden Männer (Finale)

20.22 Uhr: Speerwurf Männer (Finale)

20.30 Uhr: 200 m Frauen (Siebenkampf)

21.00 Uhr: 200 m Männer (Finale)

21.20 Uhr: 3000 m Hindernis Männer (Finale)

21.50 Uhr: 100 m Hürden Frauen (Finale)

Freitag, 10. August 2018

10.00 Uhr: Hammerwurf Frauen (Qualifikation A)

10.50 Uhr: Weitsprung Frauen (Siebenkampf)

11.15 Uhr: Stabhochsprung Männer (Qualifikation)

11.25 Uhr: 200 m Frauen (Runde 1)

11.30 Uhr: Hammerwurf Frauen (Qualifikation B)

12.00 Uhr: 1500 m Frauen (Runde 1)

12.25 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen (Runde 1)

12.40 Uhr: Dreisprung Männer (Qualifikation)

12.50 Uhr: Speerwurf Frauen (Siebenkampf A)

13.05 Uhr: 4x400 m Männer (Runde 1)

13.40 Uhr: 4x400 m Frauen (Runde 1)

14.05 Uhr: Speerwurf Frauen (Siebenkampf B)

19.10 Uhr: 110 m Hürden Männer (Halbfinale)

19.20 Uhr: Hochsprung Frauen (Finale)

19.35 Uhr: 800 m Frauen (Halbfinale)

19.55 Uhr: 200 m Frauen (Halbfinale)

20.10 Uhr: Dreisprung Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 800 m Frauen (Siebenkampf, letzter Wettkampf)

20.25 Uhr: Speerwurf Frauen (Finale)

20.50 Uhr: 400 m Hürden Frauen (Finale)

21.05 Uhr: 400 m Männer (Finale)

21.20 Uhr: 800 m Frauen (Finale)

21.35 Uhr: 110 m Hürden Männer (Finale)

21.50 Uhr: 1500 m Männer (Finale)

Samstag, 11. August 2018

9.05 Uhr: 20 km Gehen Frauen (Finale)

10.55 Uhr: 20 km Gehen Männer (Finale)

20.00 Uhr: Hochsprung Männer (Finale)

20.05 Uhr: Weitsprung Frauen (Finale)

20.20 Uhr: 400 m Frauen (Finale)

20.25 Uhr: Diskuswurf Frauen (Finale)

20.35 Uhr: 800 m Männer (Finale)

20.50 Uhr: 200 m Frauen (Finale)

21.00 Uhr: 5000 m Männer (Finale)

21.30 Uhr: 4x400 m Männer (Finale)

21.50 Uhr: 4x400 m Frauen (Finale)

Sonntag, 12. August 2018