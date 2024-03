Von Johannes Knuth

Natürlich setzte auf den einschlägigen Portalen sofort ein Wettstreit darüber ein: wem oder was, mit Verlaub, zur Hölle diese neuartigen Zeitfahrhelme ähneln, die der Branchenführer Visma-Lease-a-Bike jetzt beim Frühjahrsetappenrennen Tirreno - Adriatico präsentierte. Manche fühlten sich an die Nase eines Flugzeuges erinnert, andere an die Frontpartie eines Londoner Doppeldeckerbusses.