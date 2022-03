Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) trauert um seinen langjährigen Sportchef Dieter Gruschwitz. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Gruschwitz war fast 40 Jahre im Sportjournalismus, davon 21 Jahre für das ZDF und zwölf Jahre als dessen Sportchef tätig. Am Sonntag ist er im Alter von 68 Jahren in der Nähe von Bad Tölz gestorben.

"Dieter Gruschwitz hat die Sportberichterstattung des ZDF viele Jahre mit Souveränität und Gelassenheit gesteuert", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey, "er stand innerhalb und außerhalb des Hauses für Verlässlichkeit und Fairness in einer Umbruchphase, in der sich der Sportrechtemarkt und die Wahrnehmung des Sports rasant verändert haben. Er war ein allseits geschätzter Kollege, ein feiner Mensch und für viele von uns ein Freund."

Gruschwitz war nach seinem Studium der Publizistik, Slawistik und Anglistik in Mainz 1979 zum Sender Freies Berlin gekommen. 1996 wechselte er zum ZDF. 2005 löste er dort Wolf-Dieter Poschmann als Leiter der Hauptredaktion Sport ab, 2017 ging er in den Ruhestand. Der ehemalige Judoka war zudem Teamchef des Senders bei mehreren Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Winter- und Sommerspielen. In seiner Ära als ZDF-Sportchef erhielt Gruschwitz zahlreiche Auszeichnungen - unter anderem zweimal den Deutschen Fernsehpreis, 2006 für die beste Fußball-WM-Berichterstattung sowie 2009 für die Berichterstattung von der Leichtathletik-WM in Berlin.

Auch Vertreter des Sports äußerten sich betroffen. "Ich habe mit Dieter Gruschwitz nicht nur einen langjährigen Partner verloren, sondern einen echten Freund. Für so einen Verlust ist es unmöglich, die richtigen Worte zu finden", sagte Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern München: "Dieter hatte für jeden Menschen immer ein offenes Ohr und einen guten Rat, auch über den Sport hinaus."