Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist nach seinem schweren Verkehrsunfall mit einem Handbike rund drei Stunden operiert worden. Sein Zustand sei "sehr ernst", teilten die Ärzte in der Nacht mit, die zuvor von einer "heiklen neurochirurgischen Operation" gesprochen hatten.

Der Unfall ereignete sich am Freitag in der Nähe der italienischen Stadt Pienza. Der viermalige Paralympics-Sieger aus Italien wurde per Hubschrauber zu einem Krankenhaus in Siena geflogen. "Alex hat die Kontrolle über sein Handbike verloren, sich zweimal überschlagen und ist dann mit einem Lastwagen kollidiert. Der Zusammenprall war schrecklich", sagte Mario Valentini, Trainer des italienischen Para-Radsport-Nationalteams, der Zeitung Corriere della Sera.

Albtraum für den "Mann der Wunder"

Vor allem die Sportwelt reagierte tief bestürzt. "Kämpfe, Du weißt, wie. Du bist großartig", twitterte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Die gesamte Motorsportgemeinde sei bei ihm, schrieb der spanische Formel-1-Fahrer Carlos Sainz: "Gib mehr als jemals zuvor." Der Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, Jean Todt, schrieb: "Du warst immer ein Kämpfer und wirst immer einer sein, die ganze FIA-Gemeinde unterstützt dich in diesem grausamen Moment".

Tausende Fans posteten in den sozialen Netzwerken Genesungswünsche für Zanardi. "Wir brauchten noch Zanardis Unfall, um zu begreifen, dass 2020 ein Jahr zum Vergessen ist", schrieb ein Fan.

Auch die italienischen Zeitungen reagierten betroffen auf den Unfall. "Der Mann der Wunder ist wieder in einen dunklen Albtraum gestürzt. Zanardi ist in den vergangenen Jahren zu einer Ikone und zum Emblem eines Mannes geworden, der keine Grenzen kennt", schrieb die Gazzetta dello Sport. "Zanardis Kraft, seine Selbstironie und seine menschliche Tiefe sind Eigenschaften, die einen Sportler zu einer Ikone gemacht haben", kommentierte Corriere dello Sport.

Unfall vor fast 20 Jahren

Zanardi absolvierte in den Neunzigerjahren 41 Rennen in der Formel 1. Zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt in der Königsklasse kam es 2001 in der Champ-Car-Serie, die Zanardi zuvor bereits zweimal gewonnen hatte, zu einem folgenschweren Crash. Dabei verlor Zanardi nach einem Boxenstopp in Führung liegend die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde vom über 300 Stundenkilometer schnellen Wagen des Kanadiers Alexandre Tagliani getroffen.

Im Anschluss musste Zanardi mehrmals wiederbelebt werden, er verlor beide Beine. Nur zwei Jahre später kehrte er in den Motorsport zurück. In einem speziell umgebauten Wagen ging Zanardi ab 2005 für vier Jahre mit BMW in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an den Start.

In Oschersleben gewann er im August 2005 das erste Rennen nach seinem schweren Unfall, zwei weitere Siege folgten. Auch nach seinem Debüt im paralympischen Sport 2011 war Zanardi parallel auch immer wieder im Motorsport aktiv. 2012 und 2016 gewann er mit dem Handbike bei den Paralympics insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen.