Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

In der Champions League gerade ins Achtelfinale eingezogen, verlieren die Fußballer von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga sukzessive den Kontakt zu jenen vier Spitzenplätzen, von denen einer ihnen am Saisonende die neuerliche Qualifikation für die Meisterklasse bescheren würde. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Hertha BSC Berlin beträgt der Rückstand zum viertplatzierten VfL Wolfsburg bereits vier Punkte. Von fünf Ligaspielen haben die Gladbacher zuletzt nur eines gewonnen und dabei nur sechs von 15 möglichen Punkten geholt.

Es war das siebte Pflichtspiel binnen 21 Tagen für die Gladbacher. "Man merkt schon, dass die Kräfte ein bisschen weniger werden", sagte der Torwart Tobias Sippel, der den verletzten Stammtorwart Yann Sommer ersetzte und erstmals seit fast drei Jahren wieder in der Bundesliga zum Einsatz kam. Auch drei Vierteln seiner Stamm-Offensivabteilung gewährte der Trainer Marco Rose zunächst eine Pause, brachte zu Beginn Patrick Herrmann, Hannes Wolf und Ibrahima Traoré, die nur überschaubare Impulse setzen konnten. "Es ist im Moment unabdingbar, viel zu tauschen und Spielern Pausen zu geben", sagte Rose später, bescheinigte seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit aber "eine Topleistung" und war "beeindruckt" davon, wie sie auf den Rückstand kurz nach der Pause reagierte. "Hintenraus", fand er, "hätten wir auch den Sieg noch verdient gehabt."

Nach dem anstrengenden und emotional überwältigenden Auslandseinsatz vergangenen Mittwoch in Madrid hatte er insgesamt sechs neue Spieler in die Startelf gebracht. Christoph Kramer, Marcus Thuram, Lars Stindl, Alassane Pléa und Stefan Lainer erhielten Erholung auf der Bank, während der Torwart Sommer, der seit fast drei Jahren kein Bundesligaspiel mehr versäumt hatte, mit Leistenproblemen zuhause geblieben war. Es war angesichts solcher Umwälzungen nicht verwunderlich, dass die Gladbacher sich bei der Chancenkreation zunächst schwer taten. Man muss dabei aber auch bedenken, dass die Berliner mit der Referenz zweier zuvor gegentorloser Auswärtsspiele (3:0 in Augsburg, 0:0 in Leverkusen) sowie eines Derbyheimsiegs angereist waren. Die beim 3:1 gegen Union eingewechselten Matchwinner Javairo Dilrosun (eine Vorlage) und Krzysztof Piatek (zwei Treffer) durften diesmal von Beginn an spielen. Der Angreifer Matheus Cunha fehlte gelbgesperrt.

Zakaria schenkt Hertha das Führungstor

Nach einer durchaus lebhaften, aber torlosen ersten Halbzeit dauerte es nach dem Wiederanpfiff nur 70 Sekunden, ehe die Berliner mit 1:0 in Führung gingen. Dazu bedurften sie jedoch der Gladbacher Hilfe. Am eigenen Strafraum verlor Denis Zakaria den Ball fahrlässig an Dilrosun, der schnell weitergab zu Vladimir Darida, der wiederum Matteo Guendouzi auflegte. Der 21 Jahre alte Franzose, ausgeliehen vom FC Arsenal aus London, zielte ganz genau und setzte den Ball aus 16 Metern oben rechts ins Tor-Eck. Es war sein erster Treffer in der Bundesliga.

Die Gladbacher erhöhten anschließend merklich das Tempo. In der 61. Minute schickte Florian Neuhaus mit einem langen Ball Patrick Herrmann in den Strafraum, dessen Lupfer über den Torwart Alexander Schwolow hinweg musste der Berliner Innenverteidiger Dedryck Boyata kurz vor der Linie klären. Auf der Gegenseite parierte Tormann Sippel in der 66. Minute einen Schlenzer von Dodi Lukebakio im Flug. Ein zweites Gegentor hätte das Comeback-Signal durchaus erstickt, das Gladbach durch die Hereinnahme der Stürmer Thuram und Pléa zwei Minuten zuvor gerade gesetzt hatte.

Die beiden Franzosen wurden dann allerdings gar nicht benötigt zum 1:1 in der 70. Minute. Neuhaus lupfte den Ball aus dem Zentrum rechts raus in den Strafraum zum mitgelaufenen Innenverteidiger Matthias Ginter, der per Kopf in den Fünfmeterraum quer legte und dort Breel Embolo erreichte, der leichten Fußes vollstreckte. Anschließend gab es noch Torchancen auf beiden Seiten, so dass sich am Ende niemand wirklich beklagen durfte über dieses Unentschieden.

Aber freuen? Während Gladbach den Kontakt zur Spitzengruppe ein bisschen verliert, kommen die Berliner aus dem Mittelfeld einfach nicht heraus. Man sei aber auf einem guten Weg, findet der Trainer Bruno Labbadia, der in Gladbach das Gefühl hatte, "dass wir am Ende noch hätten gewinnen - aber auch verlieren können". Und für solche Fälle ist das Unentschieden ja da.