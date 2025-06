Wenn ein olympischer Silbermedaillen-Gewinner im Beisein des eigentlichen Olympiasiegers fälschlicherweise für eben diesen gehalten wird, ist da in einer Sportart offenkundig einiges durcheinandergeraten. So erging es Yusuf Dikec, einem türkischen Sportschützen und gemeinsam mit Sevval Ilayda Tarhan Silbermedaillen-Gewinner von Paris im Luftpistolen Mixed, vor einigen Wochen bei einem Wettkampf in München. Mit Damir Mikec, dem Olympiasieger von Paris in dieser Disziplin, saß er bei einer Tasse Kaffee zusammen, als ein anderer Sportler auf die beiden zukam, Damir Mikec sein Handy in die Hand drückte und ihn bat, ein Foto von ihm und dem Olympiasieger – in seinen Augen mit Yusuf Dikec – zu machen. Dabei hielt der eigentliche Olympiasieger von Paris, nämlich Damir Mikec, das Mobiltelefon bereits in seiner Hand. „Ist egal, mach trotzdem ein Foto von mir mit Dikec“, soll der Fan daraufhin nur gesagt haben: Yusuf Dikec avancierte nach seiner Olympiateilnahme in Paris zu einem regelrechten Social-Media-Star und wurde im Sportschießen zu dem olympischen Gesicht schlechthin – und zum gefühlten Olympiasieger.

Diese Woche ist Yusuf Dikec wieder in München unterwegs, auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück. An diesem Samstagmittag (Beginn 11.45 Uhr) ist er noch einmal im Luftpistolen Mixed im Einsatz, seiner Medaillendisziplin. „Ich freue mich jedes Jahr, wieder hier zu sein. Der Weltcup in München ist wie meine Heimat und es ist natürlich etwas Besonderes, dass alle berühmten Schützen hier teilnehmen“, sagt er. Eine Woche lang versammelt sich in Garching derzeit die Weltelite des professionellen Sportschießens, um in den zehn olympischen Gewehr- und Pistolendisziplinen um Medaillen zu kämpfen.

Schwedens Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis imitiert Dikecs Schießpose als Siegesjubel

München ist damit eine der größten und bedeutendsten Stationen im Weltcupkalender der Sportschützen. Das lässt sich Yusuf Dikec selbstverständlich nicht entgehen und so steht er in gewohnt lässiger Manier am Schießstand. Ganz nonchalant, ohne viel Schnickschnack oder teures Equipment, wie Ohrenschützer oder Schießbrille, steht er locker am Schießstand, die linke Hand in der Hosentasche, beide Augen geöffnet. Diese Art zu schießen ist es, die ihn nach seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris in den sozialen Netzwerken zu einem regelrechten Superstar katapultierte: Eine Million Menschen folgen ihm mittlerweile auf Instagram.

Dabei sei sein Schieß-Stil keine Choreografie, die sich Dikec, 52, speziell für Olympia überlegt hat. „Seit 2000 mache ich diesen Sport. Damals hatte ich noch satte schwarze Haare, musste keine Brille tragen und habe auf die gleiche Art geschossen. Jetzt bin ich alt und meine Augen sind schlechter. Abgesehen davon hat sich nichts verändert“, scherzt er.

Locker und erfolgreich: Der Türke Yusuf Dikec gilt mit einer Million Follower auf Instagram als der wohl wichtigste Botschafter für den Schießsport. (Foto: DSB/oh)

Vielleicht ist es genau diese Authentizität, die Dikec sowohl sportlich als auch medial so erfolgreich und beliebt macht. Seine Art zu schießen passt dazu, wie er sich auch abseits des Schießstandes gibt: als aufgeschlossener, lockerer Typ, der auch mal den ein oder anderen Witz reißt und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Wenn ihn beim Weltcup in Garching nicht Schaulustige nach Autogrammen oder Selfies gefragt hätten – man wäre wohl völlig ahnungslos, welche Bedeutung Dikec für den Schießsport hat und welche Sichtbarkeit er diesem verleiht. Und dem kommt er gerne nach.

Nicht nur haben sportliche Größen wie der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis Dikecs virale Schießpose schon als Siegesjubel nachgemacht. Auch zeigte sich Dikec vor einigen Wochen auf der politischen Bühne aktiv. Bei einem Treffen der Nato-Außenminister Mitte Mai in Antalya stellte er als Botschafter das Nato-Mitglied Türkei vor. Das ist alles schon sehr ungewöhnlich für eine Sportart, die alle vier Jahre bei Olympia für ein paar Wochen in das Licht der Öffentlichkeit rückt, nur um dann wieder von der Bildfläche zu verschwinden.

Für ihn persönlich habe sich nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Paris gar nicht so viel verändert, sagt Dikec. Für seine Sportart freue es ihn allerdings umso mehr, dass seine Popularität den Schießsport weltweit berühmt mache „und dieser zwischen bekannten Sportarten wie Fußball oder Volleyball seinen Platz finden kann“. Bis zu den nächsten Olympischen Spielen kann er dieses Ziel weiterverfolgen. 2028 in Los Angeles möchte er noch einmal angreifen und, „wenn Gott es so will, Olympiasieger werden“. Diesmal auf dem Papier, dann also richtig. Der gefühlte Olympiasieger ist er in den Augen vieler Fans ohnehin bereits.