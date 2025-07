Yu Zidi kommt am Montagabend den Gang entlang in der temporär aufgebauten Arena von Singapur, ihre Füße stecken in orangen Sandalen. Dazu trägt sie einen grauen Badeanzug, die chinesische Flagge prangt darauf links oben. Ihr Trainer läuft zwischen ihr und all den Kameras, er schirmt sie ab. Fragen prasseln trotzdem auf sie ein. Sie lächelt stoisch, geht langsam weiter. Die nächsten Fragen – Yu Zidi lächelt, geht weiter. Erst am Ende des langen Ganges bleibt sie kurz stehen: Sie sagt, wie die Reporterin der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua später übersetzt, in ihrer Heimatsprache: „Ich war ein bisschen nervös, aber ich bin glücklich über das Ergebnis.“ Viel mehr ist Yu nicht zu entlocken. Nun ja, „etwas traurig“ sei sie, die Bruststrecke sei nicht so gut gewesen.

Was eine Zwölfjährige halt so sagt, die gerade bei den Schwimm-Weltmeisterschaften über 200 Meter Lagen in 2:09,21 Minuten auf Rang vier gelandet ist – sechs Hundertstelsekunden hinter Bronze.

Hätte Yu Zidi beim Sieg von Kanadas auch erst 18-jähriger Überschwimmerin Summer McIntosh den Sprung aufs Treppchen geschafft, wäre sie die jüngste Medaillengewinnerin bei einem internationalen Großereignis seit 1936 gewesen. Damals holte die ebenfalls zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 Meter Brust. Sie ist bis heute der jüngste Mensch auf dem Podium in einem olympischen Einzelwettbewerb. Aber ihre Teilnahme löste auch eine Debatte in Dänemark aus, an deren Ende das Mindestalter bei Olympia auf 16 Jahre angehoben wurde.

Auch Yu Zidi ist ein Mädchen, nicht mal ein Teenager. Sie ist ein Kind, das sehr früh eine Weltbühne betritt, die inzwischen sehr viel ausgeleuchteter ist als vor 89 Jahren. Die Frage ist jetzt: zu früh?

Die Fallhöhe ist riesig in einem Umfeld, in dem schon auf ältere Schwimmer vieles einprasselt. Mehr als 2500 Profis aus rund 200 Ländern sind in den sechs Disziplinen Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen und High Diving bei dieser WM am Start, drei Wochen lang kämpfen sie in 75 Medaillenentscheidungen um Gold. Sie bewegen sich gerade in einem der größten Sportkomplexe der Welt, mitten in Singapur. Direkt neben der Schwimmarena ragt das 55 000 Zuschauer fassende Nationalstadion mit dem Kuppeldach in die Höhe, in dem am Sonntag noch Arsenal London zu Werbezwecken gespielt hat. Ein paar Schritte weiter: die riesige Indoor-Arena und eine Fanmeile. Selfie-Jäger, Touristen und Schwimmfamilien tummeln sich dort, es ist ein ständiges Gewusel.

Sie steigert ihre Bestzeiten immer wieder: Yu Zid.

Und mittendrin: Yu Zidi, die jüngste aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein scheues Mädchen aus der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Baoding in der Provinz Hebei, mit Bubikopf-Frisur, das plötzlich im Rampenlicht steht. Dabei dürfte sie eigentlich gar nicht starten in Singapur, weil sie zu jung ist. Eigentlich. Denn dank einer Ausnahmegenehmigung des Weltschwimmverbandes macht sie trotzdem mit. Und das wirft Fragen auf.

Die Wettkampfregularien von World Aquatics besagen auf Seite 81 unter Punkt 14.2, dass an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Kurzbahn-Weltmeisterschaften teilnehmen darf, wer im Jahr des Wettkampfs 14 Jahre alt ist oder werden wird. Allerdings bietet das Regelwerk ein feines Schlupfloch. Weiter heißt es dort, dass jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben doch dabei sein können. Vorausgesetzt, sie erfüllen die Qualifikationsnorm. Yu hat sie erfüllt. Theoretisch könnte dem Regelwerk zufolge also auch eine Sechsjährige bei der Erwachsenen-WM starten. Sie muss nur schnell genug sein.

„Die Altersbegrenzung wurde nicht ohne Grund eingeführt“, sagt Bundestrainer Wittky

Dabei wurde die Altersgrenze eingeführt, um genau solche Entwicklungen zu stoppen: 2015 war das, nachdem bei der WM in Kasan Alzain Tareq aus Bahrain an den Start gegangen war – eine Zehnjährige. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat dazu eine klare Haltung: „Die Altersbegrenzung wurde nicht ohne Grund eingeführt. Leistungsbezogene Ausnahmen unterwandern hier leider den Versuch, eine kindgerechte Entwicklung zu ermöglichen“, sagte Sprint- und Mittelstrecken-Bundestrainer Stephan Wittky der SZ.

DSV-Sportdirektor Christian Hansmann ergänzte später bei einem Pressgespräch: „Ich finde es bedenklich. Es gibt Regeln, die für alle gelten sollten. Wenn man ein Mädchen mit zwölf vor eine WM-Kulisse setzt, mit 4000, 5000 Zuschauern, dem Druck der Medien, der Trainer, der hohen Erwartungshaltung, dann halte ich das für viel zu früh. Man sollte andere Wettkämpfe nutzen, um sie mental und körperlich darauf vorzubereiten.“

Dabei war die Aufmerksamkeitswelle, die nun weltweit über Yu Zidi hereinbricht, in China längst losgerollt. Sie habe als Sechsjährige mit Schwimmen begonnen, als sie mit ihrem Vater im Sommer einen Wasserpark besuchte, berichtete das Staatsmedium Xinhua, das sie nun auch in Singapur befragte, im Mai. Ihr Vater sei Physiklehrer, die Mutter Klavierstimmerin. Der Vater habe ihr angeblich geholfen, mithilfe strömungsmechanischer Prinzipien ihre Technik zu verbessern. Die Mutter habe mit einem Metronom ihren Zugrhythmus trainiert. Yu Zidi selbst sei dann in den Schwimmklub Taihua Jinye in Hengshui gewechselt, wo sie tagsüber intensive Fitnesseinheiten und Zehn-Kilometer-Training absolviere und abends zur Schule gehe; sie reise ins Höhentrainingslager nach Yunnan. Sie habe auch einen Spitznamen im Internet bekommen: „Xiaohaijie“ – „das kleine große Mädchen“. „Ich mag den Spitznamen sehr“, wird Yu zitiert: „Gleichzeitig setzt er mich auch unter Druck. Ich habe Angst, schlecht abzuschneiden und die Leute zu enttäuschen.“

Im April, sagt Yu Zidi selbst, habe sie kurz vor dem Aufgeben gestanden

Aber ist es nicht genau das, was eine Zwölfjährige nicht befürchten sollte? Die Erwartungen der anderen nicht erfüllen zu können?

Es gibt ein weiteres Zitat von Yu Zidi bei Xinhua, das nachdenklich macht: „Vor den Meisterschaften im April wollte ich beinahe aufgeben. Damals hatte ich viele Emotionen und keine Lust mehr zu trainieren. Trainer, Mannschaftsarzt, Eltern, mein erster Coach – alle haben mit mir gesprochen. Ich habe an meine Anfänge zurückgedacht und gemerkt, wie wichtig Schwimmen für mich ist. Ich darf es nicht aufgeben.“

Der Spitzensport ist auch immer Repräsentant des politischen Systems, in dem er gedeiht, zumal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Er ist Werbeträger, dient der Imagepflege, in China, in Deutschland, in den USA, überall. Florian Wellbrock und Lukas Märtens haben den DSV mit ihren bislang fünf Goldmedaillen in Singapur wieder eindrücklich auf die Schwimm-Weltkarte zurückgebracht, die chinesischen Wasserspringer holen wieder mal Gold nach Gold. McIntosh könnte zur Königin von Singapur werden. Aber sie sind Medienprofis und gestählt auf dieser Bühne.

Im Gegensatz zu Yu Zidi. Jenes Mädchen, das viel zu schnell erwachsen werden und viel zu früh zwischen Gut und Böse unterscheiden muss. Von 1. Januar bis 7. Juli hat sie acht Dopingkontrollen absolvieren müssen – mehr als jeweils die Weltmeister und Olympiasieger Wellbrock und Märtens.

Wird Yu Zidi zur Pressekonferenz kommen, wenn sie in dieser Woche doch noch ihre Medaille gewinnt? Sagt sie dann wieder: „Ich war ein bisschen nervös, aber ich bin glücklich über das Ergebnis“? Oder wird sie dann hoffentlich noch mehr beschützt?

Eines ist klar: Das Mädchen, das seine persönlichen Bestzeiten gerade immer und immer wieder unterbietet, tritt diese Woche noch über 200 Meter Schmetterling und über 400 Meter Lagen an. Aber auch für ihr Land, für Asien, für den größten, lukrativsten Markt des Schwimmsports. Die Frage sei erlaubt: Ist sie deshalb in Singapur, weil sie World Aquatics schon mal als künftiges Postergirl präpariert – und als Brücke in die Zukunft?

An diesem Dienstag verkündete World Aquatics auf seinem Generalkongress ja praktischerweise, die Kurzbahn-Weltmeisterschaften 2026 nach Peking vergeben zu haben. Der Ausrichter der „großen“ WM 2029, nach Singapur 2025 und Budapest 2027? Peking. Yu Zidi ist dann 16, ein perfektes Alter, um eine Weltkarriere zu starten. Wenn sie bis dahin nicht zusammengebrochen ist unter der Last der Erwartungen.