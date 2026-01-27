Wenn es so gekommen wäre, wie es hätte kommen sollen, dann würde Youssoufa Moukoko am Mittwochabend Blau und Rot tragen. Dann würde er sich das Trikot des FC Barcelona überziehen und hinter Frenkie de Jong, Robert Lewandowski und Lamine Yamal hinaus auf den Rasen des Camp Nou laufen. Das ist zumindest das Szenario, das vor ein paar Jahren realistischer wirkte als das, was im Januar 2026 Realität ist: dass Moukoko zwar im Camp Nou einlaufen wird – dann aber auf der Gästebank Platz nimmt und darauf hofft, dass ihm sein Trainer wenigstens ein paar Minuten schenkt.