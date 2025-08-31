Zum Hauptinhalt springen

FußballAls ob er diese Krise verschwenden würde

Lesezeit: 2 Min.

Vor einer Woche im St. James' Park in Newcastle: Yasir Al-Rumayyan sieht auf der Tribüne eine Niederlage gegen den FC Liverpool und fasst daraufhin einen Entschluss.
Vor einer Woche im St. James' Park in Newcastle: Yasir Al-Rumayyan sieht auf der Tribüne eine Niederlage gegen den FC Liverpool und fasst daraufhin einen Entschluss. (Foto: Lee Smith/Action Images via Reuters)

Yasir Al-Rumayyan ist der Chef von Newcastle United – seit er den Klub vor vier Jahren für den saudischen Staatsfonds kaufte. Dass Nick Woltemade nun für ihn spielt, ist das Ergebnis einer Machtdemonstration.

Von Sven Haist, London

„Verschwende keine Krise“, sagte Yasir Al-Rumayyan – und setzte diesen Leitsatz in die Praxis um. Als Chef des saudischen Staatsfonds, dessen Vermögen auf eine Billion Dollar geschätzt wird, investierte er während der Corona-Pandemie strategisch in Konzerne, deren Anteile zu dieser Zeit etwas günstiger zu erwerben waren. Unter seiner Führung erlebte der Fonds eine Transformation: vom unauffälligen Kapitalgeber zum global agierenden Investor. Auch im Sport vergrößerte Al-Rumayyan, 55, den saudischen Einfluss erheblich. So übernahm der Fonds im Oktober 2021 unter anderem den Fußballverein Newcastle United, der sich damals am Tabellenende der Premier League befand. Der Mann aus Riad wurde Chairman des Klubs.

Zur SZ-Startseite

Nationalstürmer Nick Woltemade
:Hände hoch, das ist ein Transferüberfall!

Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?

SZ PlusVon Claudio Catuogno, Sebastian Fischer und Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite