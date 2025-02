Der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Eishockeyprofi Yannic Seidenberg wird seine Karriere in der DEL2 fortsetzen. Wie die Kassel Huskies mitteilten, trainiert der 41-Jährige bereits seit Mitte Januar mit dem Team und habe sich „während dieser Zeit für einen Vertrag bei den Huskies empfohlen“. Der ehemalige Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 darf nach Ablauf seiner Sperre vom 14. März an in den Spielbetrieb eingreifen – und damit auf den Tag genau exakt zweieinhalb Jahre nach jener Hausdurchsuchung, bei der im September 2022 bei ihm eine testosteronhaltige Creme und 163 Kapseln Dehydroepiandrosteron gefunden worden waren, zwei potenziell leistungssteigernde anabole Steroide.