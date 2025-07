Aufsteiger Sunderland statt Champions League mit Leverkusen: Dass auch noch Granit Xhaka, der letzte Häuptling der 2024-Meister, die Flucht nach England antritt, ist eine Kränkung für Bayer 04 – und für die gesamte Bundesliga.

Die Abwesenheit des AFC Sunderland, genannt die „Schwarzen Katzen“, von der englischen Premier League dauerte nicht ganz so lang wie die Irrfahrt des Odysseus, aber fast. Acht Jahre benötigte der Klub zur Rückkehr, zwischenzeitlich war er in der dritten Liga gefangen wie der griechische Held und dessen Mannschaft in der Höhle des Zyklopen. Als vor zwei Monaten der Tag des Aufstiegs kam, verkündete der aus Uruguay stammende Geschäftsmann und Mitbesitzer des Klubs, Juan Sartori, nun werde man feiern bis in die Nacht – „aber das ist nur der Anfang“.