Xhaka hat keine Geheimnisse aus seinem vormals schwierigen Verhältnis zum Nationaltrainer Murat Yakin offenbart, er hat nicht über einen Rücktritt gesprochen und auch keine Interna aus dem Team verraten. Xhaka hat erzählt, dass er sich beim Achtelfinalsieg gegen Italien eine Verletzung in der Leiste zugezogen hatte und dass bei einem MRT ein Muskelfaserriss festgestellt wurde, der ihn vergangene Woche am Training gehindert hatte. Eigentlich kann man mit solch einer Verletzung kein Viertelfinale gegen England bestreiten. Doch das hat Xhaka ignoriert. Er wollte spielen und er hat gespielt. „Ich dachte, für 90 Minuten reicht es.“ Es wurden aber 120 Minuten. „Ich konnte keine langen Bälle spielen und nicht aufs Tor schießen“, verriet Xhaka. Vielleicht hätte die auch so spielerisch überlegene Schweiz mit einem Xhaka in Bestform gar nicht erst in jenes Elfmeterschießen gemusst, das sie 3:5 verlor.

„Das tut weh“, sagte Xhaka hinterher und meinte nicht den Muskelfaserriss, sondern das EM-Aus. Schon bei der EM 2021 war die Schweiz im Viertelfinale per Elfmeterschießen gescheitert – damals in St. Petersburg an den Spaniern. Zweimal nacheinander also war die Schweiz kurz davor, erstmals überhaupt in ein Halbfinale einzuziehen. Zweimal ist sie knapp daran gescheitert. Das ist einerseits zwar deprimierend, aber andererseits ein Indiz dafür, dass hier eine ehemals kleine Nation am Kreis der Besten im Fußball anklopft. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften stand die Schweiz im Achtelfinale, bei Europameisterschaften nun zweimal im Viertelfinale. „In zwei Jahren“, sagt Xhaka, „schreiben wir unsere Geschichte weiter.“ In zwei Jahren ist die Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Schon vor drei Jahren, beim EM-Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Spanien, hat Akanji verschossen

Die Schweiz ist zurzeit die Nummer 19 der Weltrangliste. In den vergangenen zwei Wochen hat sie dem EM-Gastgeber und Weltranglisten-16. Deutschland ein 1:1 abgetrotzt, sie hat im Achtelfinale 2:0 gegen den Weltranglisten-Zehnten Italien gewonnen und nun 1:1 (nach 120 Minuten) gespielt gegen den Weltranglisten-Fünften England. „Wir haben nicht ein einziges Spiel verloren, hatten gegen England die besseren Chancen – und sind trotzdem raus“, sagte der Innenverteidiger Manuel Akanji. „Wir haben mit den besten Mannschaften mitgehalten.“ Ob dies die beste Schweizer Nati jemals ist, wollte ein Schweizer Journalist wohl in Erahnung einer schönen Schlagzeile wissen, doch Akanji antwortete bloß: „Schwer zu sagen.“

Der 28-Jährige, der bis 2022 vier Jahren für Borussia Dortmund gespielt hatte und seither mit Manchester City zweimal die Meisterschaft und ein Mal die Champions League gewonnen hat, war am Samstagabend der traurigste Schweizer der Welt, denn er hatte im Elfmeterschießen einen Versuch vergeben. „Man hat das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben“, sagte er deprimiert. Schon vor drei Jahren, beim EM-Viertelfinal-Aus im Shootout gegen Spanien, hatte Akanji (neben Ruben Vargas und Fabian Schär) einen Elfmeter verschossen. „Diese Erfahrungen werden ihn stärker machen“, behauptet sein Kapitän Xhaka – und wenn das stimmt, dann wird Akanji bei der WM 2026 in Nordamerika mit Freuden in jedes Elfmeterschießen gehen. Seine Fähigkeiten als Innenverteidiger sind ohnehin bar jeglicher Zweifel.

Ob Murat Yakin bei der WM in zwei Jahren noch als Schweizer Nationaltrainer firmiert, ist momentan offen, denn der Vertrag des 49-Jährigen endet mit dieser EM. Die Leistungen der Mannschaft, seit er sie 2021 übernommen hatte, sprechen für eine Vertragsverlängerung, auch der Kapitän Xhaka, gewiss der einflussreichste Nationalspieler, spricht sich für eine Vertragsverlängerung des Trainers aus: „Wir wollen, dass er bleibt.“

Yakin selbst sagte am Samstag: „Ich habe signalisiert, dass man sich nichts anderes suchen muss, wenn man sich irgendwo wohlfühlt und etwas bewirken kann.“ Das ist ein klares Bekenntnis. Noch im März hatte er eine Vertragsverlängerung von sich aus zurückgestellt, mittlerweile ist er sogar in einer noch besseren Verhandlungsposition, dies nachzuholen und im Amt zu bleiben.