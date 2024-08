Mit den Worten „Ich bin bereit, Geschichte zu schreiben“ ließ sich Xavi Simons am Montagvormittag in einer Aussendung seines alten, neuen Vereins RB Leipzig zitieren, und man durfte an dieser Stelle durchaus fragen: Hatte er das nicht schon, in den vergangenen Wochen?

Das Fußballerische mal für einen Moment beiseitegelassen, hatte Simons aus dem einstigen Banalthema Transfermarkt eine eigene Wissenschaft gemacht. Es gab Zeiten, in denen verhandelte ein Verein für den Transfer eines Spielers mit einem anderen Verein und dem Protagonisten selbst, und wenn sich alle einig waren, gab es einen Wechsel. Angenehm simpel war das. Nun aber lebt der Fußball in den Zeiten der Spieler wie Simons und deren Managern, in denen es mehrere Analysten mit Hochschulabschlüssen im Fach Raketenwissenschaft braucht, um noch mitzukommen, warum und wieso ein Spieler nach einem Jahr bei einem Fußballverein noch ein zweites Jahr bei demselben Fußballverein bleiben wird.

Als Fazit steht am Ende, dass Simons, 21, außerordentlich talentierter Offensivspieler aus den Niederlanden, einfach weiter bei RB Leipzig spielen wird. Selbe Trikotfarben, selber Trainingsplatz, selber leicht zu belächelnder Anspruch, bei einem Verein ohne allzu große Geschichte Geschichte schreiben zu wollen – es hat sich gar nicht viel verändert im Leben des jungen Spielers, der in den vergangenen Wochen so viele Beteiligte am internationalen Fußballzirkus beschäftigte.

Sein nomineller Arbeitgeber Paris Saint-Germain nämlich besitzt die Transferrechte an dem jungen Herrn Simons und war auch bereit, ihn langfristig abzugeben, allerdings nicht sofort. Das lag daran, dass Simons’ Ausbildungsverein, die PSV Eindhoven, in diesem Sommer noch eine Beteiligung von 25 Prozent an den Einnahmen aus einem Transfer bekommen würde, im kommenden Sommer nicht mehr. Paris also wollte verleihen, erst später verkaufen, und hatte die Zügel in der Hand; Eindhoven wollte, dass Paris sofort verkauft, hatte darauf aber keinen Einfluss; der FC Bayern wollte sofort kaufen, aber nicht leihen. Und so blieb am Ende nur RB Leipzig übrig, das bereitwillig ein Jahr ausleihen wollte – offensichtlich ohne eine Kaufoption.

Solche komplizierten Transferkonstrukte finden sich im gesamten internationalen Markt immer häufiger. Im Falle Simons ist nun ausgerechnet der Standort Leipzig der Profiteur, der im vergangenen Jahrzehnt mit seiner Eigenart, zu wesentlichen Teilen im Besitz eines österreichischen Getränkekonzerns zu stehen und Spieler zwischen den Filialen hin- und herzuschieben, selbst zur Komplexität des Systems beigetragen hat. Dass es in solchen verworrenen Fällen besonderer Kompetenzen bedarf, zeigte sich unter anderem dadurch, dass an der erneuten Simons-Leihe nach Medienberichten auch der Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff beteiligt war, der sich aus den operativen Details der Investments normalerweise eher heraushält.

Die Bayern hatten sich frühzeitig höchstselbst aus dem Hürdenlauf verabschiedet

Mintzlaff dürfte allerdings wie dem Rest des Leipziger Vorstands bewusst geworden sein, dass es einen Spieler wie Simons brauchen wird, um im kommenden Jahr der mutmaßlich verschärften Konkurrenzsituation an der Bundesligaspitze etwas entgegenhalten zu können. Dahingehend ist der Transfer ein Erfolg für RB – auch wenn die triumphale Geschichte, wie sie den FC Bayern und Max Eberl ausgestochen haben, eher ein Gerücht bleiben wird: Die Münchner hatten sich frühzeitig höchstselbst aus dem komplizierten Hürdenlauf, der für einen möglichen Xavi-Transfer in diesem Sommer notwendig gewesen wäre, zurückgezogen, weil sie an einer Leihe gar nicht erst interessiert waren.

Und damit zurück zum Sportlichen: In den Urzeiten des Fußballs ging es schließlich ab und an auch um die Sinnhaftigkeit eines Vereinswechsels für einen Fußballspieler. In diesem Sinne kann man Simons, der nach eigener Aussage nichts anderes möchte, als Stammspieler bei einem Verein zu sein, nur gratulieren. Das dürfte ihm in Leipzig gelingen.