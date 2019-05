22. Mai 2019, 14:02 Uhr Karriereende von Xavi Hernández Der König hebt den Blick

Er war der Dirigent eines Orchesters, das den Fußball revolutionierte. Nach 20-jähriger Karriere verabschiedet sich Barcelonas einstiger Kapitän Xavi Hernández in Teheran vom aktiven Fußball.

Von Javier Cáceres

So manches Déjà-vu ist Xavi Hernández leid. Das erklärt vielleicht auch, dass er skeptisch dreinschaute, als er am Montagabend in Teheran noch einmal geehrt wurde, vor seinem letzten Spiel als Profi, zum Ende seiner einzigartigen, 20 Jahre dauernden Karriere also. Er erhielt Geschenke, die er so ähnlich schon mal bekommen hatte, unter anderem eine riesengroße, reich verzierte Vase, fast so groß wie er selbst. Und einen mutmaßlich sündhaft teuren Teppich. "Vasen oder Teppiche. Andauernd kriegst du hier Vasen oder Teppiche ...