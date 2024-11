Kommentar von Milan Pavlovic

Der Mann, der schwitzend vor der Kamera stand, war offenbar glücklich, dass die 95 Minuten vorbei waren: „Es war ein Spiel mit höchstem Tempo und größter Intensität“, sagte er, während Wasser über sein Gesicht perlte. Der da sprach, war qua Arbeitsauftrag dazu angehalten, als Unparteiischer ganz nah am Geschehen zu sein und es doch mit einer nötigen Distanz zu beobachten. Vielleicht erklärt das die Tatsache, dass Schiedsrichter Daniel Siebert nach der Partie zwischen Meister Leverkusen und dem Vorjahreszweiten Stuttgart meinte, es sei in einer Tour „hoch und runter“ gegangen. In Wahrheit ging es vornehmlich in eine Richtung: Das Spiel lief fast ausschließlich in Richtung Tor der Schwaben, die binnen zwölf Monaten auch im fünften Versuch daran scheiterten, gegen Leverkusen zu gewinnen. Und so weit entfernt wie diesmal wirkten sie noch nie. 12:1 Großchancen standen am Ende auf dem eng beschriebenen Blatt, es war ein ungewöhnliches 0:0.