Xabi Alonso und Real MadridAus nach nur sechs Monaten

Lesezeit: 4 Min.

Xabi Alonso übernahm Real Madrid nach seiner erfolgreichen Zeit in Leverkusen zum 1. Juni des vergangenen Jahres.
Xabi Alonso übernahm Real Madrid nach seiner erfolgreichen Zeit in Leverkusen zum 1. Juni des vergangenen Jahres. (Foto: Pablo Garcia/AP/dpa)

Es knirschte schon lange, aber der Zeitpunkt der Trennung ist dann doch überraschend: Eine Niederlage im Supercup gegen Barcelona beendet Xabi Alonsos kurze Zeit als Trainer von Madrid. Sein Nachfolger kommt aus Reals zweiter Mannschaft.

Von Javier Cáceres

Ein wenig hätte man es ahnen können, als man das versteinerte Gesicht des Real-Madrid-Präsidenten Florentino Pérez sah, der am Sonntagabend das König-Abdullah-Stadion in Dschidda verließ. Doch als Real Madrid keine 24 Stunden später eine Mitteilung verschickte, die besagte, dass Xabi Alonso, 44, „in beiderseitigem Einvernehmen“ und per sofort die längste Zeit Trainer von Real Madrid gewesen war, herrschte in der spanischen Hauptstadt ein Gefühl der Überraschung vor. Klar, er hatte das Supercup-Finale in Saudi-Arabien mit 2:3 verloren, gegen den FC Barcelona, einen Verein, gegen den Vereinsboss Pérez besonders ungern verliert. Doch dass Alonso nach 34 Spielen und nur sechs Monaten gehen muss, damit war am Montag nicht zu rechnen gewesen.

