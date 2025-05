Von Javier Cáceres, Barcelona, Barcelona

Üblicherweise schwemmt der „Clásico“ in Spanien jede Aktualität hinweg; am Vorabend der jüngsten Auflage aber grüßte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen von den Titelseiten der spanischen Sportpresse: Xabi Alonso. Nicht, dass Alonso als Nachfolger von Real Madrids Coach Carlo Ancelotti bestätigt worden wäre. Wie sehr allenthalben vorausgesetzt wird, dass das Thema durch ist, konnte man zum Beispiel an der Schlagzeile der Zeitung As ablesen: „Weiß und in der Flasche“, stand da über dem Konterfei von Alonso geschrieben, und jeder, der den in der spanischen Umgangssprache sehr verbreiteten Spruch gelesen hatte, der wusste, was das heißen sollte: dass alles nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Alonso als neuer Real-Coach vorgestellt wird.