Bayer Leverkusen:Xabi Alonso erhebt das Wechseln zur Kunstform

Kommentar von Philipp Selldorf

Den technischen Terminus "Rotieren" hat, so heißt es, Ottmar Hitzfeld in die Begriffswelt des Fußballs eingeführt, als er 1998 von Borussia Dortmund zum FC Bayern wechselte. Sein Rotationssystem war die Antwort auf den modernen Fußball des 21. Jahrhunderts, der den Profis in schneller Frequenz Höchstbelastungen abverlangt. Zu Hitzfelds frühen Bayern-Zeiten wurde die Champions League in zwei Gruppenrunden gespielt, 17 Partien mussten die beiden Finalisten bewältigen.