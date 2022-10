Da ist sie also, die neue Trainer-Attraktion der Liga. Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen gleich zu einem 4:0 gegen Schalke: mit vielen Instruktionen, Vertrauen in einen Ausgemusterten - und einer einmaligen Sprachen-Melange in der Analyse.

Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Wohin der Weg von Bayer Leverkusen und seinem neuen Trainer Xabi Alonso in den kommenden Wochen führen wird, kann niemand sagen; zu verrückt hat sich diese Saison angelassen. Sofort auffällig war bei der Premiere, dass die Bundesliga durch den Basken an Stil gewinnt: Er trug weiße Sneaker, eine enge schwarze Hose und einen lässigen schwarzen Pullover, der nicht dick sein musste, weil der Himmel bei Alonsos Bundesliga-Trainer-Debüt auf den annoncierten Regen verzichtete und die Sonne frühlingshaft auf die Akteure schien. So sah der Hintergrund auf Erinnerungsfotos nach dem ungefährdeten 4:0 (2:0) gegen Schalke 04 angemessen heiter aus.

Man konnte auch erahnen, dass der Spanier, der als Mittelfeldspieler bei Real Madrid, Liverpool und dem FC Bayern Weltklasse verkörperte, coachen wird, wie er spielte: mit kurzen, überlegten Schritten, und Aktionen, bei denen Worte die Bälle ersetzen und er penibel auf die Grenzen der Coaching Zone achtet. Häufig dirigierte er seine Spieler mit Handzeichen weiter nach vorne, und bei fast jeder längeren Pause rief er einen Profi zu sich, um ihn zu instruieren; Alonso hatte nach der Beurlaubung seines Vorgängers Gerardo Seoane ja nur zwei Tage gehabt, um sein Team kennenzulernen. Ein paar Namen musste er sich aufschreiben lassen.

Man hatte am Samstag auch deswegen Gelegenheit, Xabi Alonso so genau zu beobachten, weil das Spiel zunächst der Ankündigung gerecht wurde, ein Duell der prominentesten Sorgenkinder der Liga zu sein. Bayer hatte immerhin früh zwei Mini-Chancen durch Moussa Diaby. Schalke 04 hingegen verweigerte sich dem Spiel weitgehend und drosch den Ball bei fast jeder Gelegenheit auf gut Glück nach vorne, war aber wie schon zuletzt gegen Augsburg (2:3) vom Glück verlassen. Offenbar war auch hier eine übergeordnete Macht im Spiel, die nicht wollte, dass jemand für diese Idee von Fußball belohnt wird.

"Es gibt Einiges, was wir verbessern können", kündigt Alonso an

Vielleicht hatte der umstrittene Schalker Trainer Frank Kramer auf diese Art einen Punkt beim verunsicherten Werksklub entführen wollen. Doch nach 25 Minuten fingen die Leverkusener an, etwas zielgerichteter anzugreifen, am liebsten über die rechte Seite, wo Außenbahn-Flitzer Jeremie Frimpong seinen Gegenspieler Mohr immer wieder mit Wonne narrte. (Trainer Kramer wartete mit einem Wechsel bis zur Halbzeit.) Bloß die Flanken waren regelmäßig unbrauchbar.

"Ich bin zufrieden, aber es gibt viel, was wir verbessern können", sagte Alonso später in einer einmaligen, völlig unvorhersehbaren Melange aus Deutsch, Englisch und manchmal Spanisch. "Es war ja nur ein Spiel", sagte Alonso - das Match, auf das es ankäme, sei jenes am Mittwoch in der Champions League gegen Porto. Das werde einiges über das Team verraten.

Alonsos Worte könnte man als arrogante Haltung gegen die Schalker deuten. Aber es war bloß die Realität, nachdem den Hausherren das 1:0 gelungen war, dank einer Eingebung von Robert Andrich: Mit einem flachen, scharf getretenen Diagonalpass zerschnitt er die Schalker Abwehr, Diaby zog überraschend in die Mitte und überwand Gästetorwart Schwolow mit einem satten Linksschuss unter die Latte (38.). Keine drei Minuten später tauchte Callum Hudson-Odoi in der Mitte der Gästehälfte auf, dribbelte unangetastet gegen vier Schalker, passte nach rechts, wo die Flügelzange Diaby/Frimpong mal wieder Mohr narrte und Frimpong aus spitzem Winkel das 2:0 erzielte (41.).

Wenn die Partie zu diesem Zeitpunkt nicht entschieden war, dann war sie es nach der ersten Szene der zweiten Halbzeit. Diaby riss wieder dribbelnd Löcher in die Gästeabwehr und schickte den ebenfalls rochierenden Frimpong in die Spitze, der nach diesem 3:0 schon auf vier Saisontore kommt - drei mehr als Goalgetter Patrik Schick, den Xabi Alonso dringend in die Spur bringen muss. Ein paar Schalker monierten später, dass der Doppeltorschütze wegen einer versuchten Tätlichkeit gegen Marius Bülter gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Diese übertriebene Reaktion passte zur Schalker Vorstellung an diesem Tag.

Paulinho sollte verkauft werden - Alonso will ihm noch eine Chance geben

Nach dem 3:0 wollte Bayer nicht mehr so richtig, Schalke konnte ohnehin nicht, was man auch sehen konnte, als Xabi Alonso einen Profi brachte, der wirklich wollte: Paulinho, den Seoane degradiert hatte, erhöhte auf 4:0 (90.) und wurde stellvertretend von seinem neuen Trainer gelobt. "Bei mir hat jeder die Chance, sich zu zeigen", sagte Alonso. Er sieht darin eine Chance für die ganze Mannschaft: "Die Mannschaft und ich werden herausfinden, was am besten passt." Richtig moderiert, könnte das angesichts des Kaders schnell zum Trumpf des Werksklubs werden.

Und so hat die Liga plötzlich nur noch ein richtiges Sorgenkind: Schalkes Manager Rouwen Schröder, der sich gewöhnlich nie um eine Antwort drückt, erbat sich diesmal einen Abend ohne Stellungnahme. Vielleicht musste er noch mit Thomas Reis reden, den ehemaligen Coach des VfL Bochum, den Schröder eigentlich vor der Saison verpflichten wollte und der jetzt frei ist.