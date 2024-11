Neulich auf der Reise in die Bretagne, am Rande von Bayer Leverkusens Champions-League-Partie gegen Stade Brest (1:1), passierte etwas Ungewöhnliches: Xabi Alonso, 42, erzählte eine Geschichte von früher. Der baskische Trainer erinnerte sich im Kreis der Mitreisenden an das Europacup-Finale mit dem FC Liverpool gegen die AC Mailand.