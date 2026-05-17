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Trainer in LondonMit Xabi Alonso erinnert bei Chelsea manches an Leverkusen

Lesezeit: 3 Min.

Xabi Alonso arbeitet ab Juli wieder als Coach, wobei ihn der FC Chelsea offiziell sogar als „Manager“ führt, er hat also noch mehr Befugnisse.
Xabi Alonso arbeitet ab Juli wieder als Coach, wobei ihn der FC Chelsea offiziell sogar als „Manager“ führt, er hat also noch mehr Befugnisse. Imago/Maciej Rogowski/Ball Raw Images

Nach dem verlorenen Cup-Finale gegen ManCity stellen die Blues ihren neuen Coach fast wie eine Trophäe vor. Xabi Alonso soll das Selbstverständnis Chelseas wieder herstellen – mit schmackhaften Voraussetzungen.

Von Sven Haist, London

Als der FC Chelsea im jüngsten Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest die Mannschaftsaufstellungen veröffentlichte, unterlief dem Klub eine bemerkenswerte Peinlichkeit: Auf dem offiziellen Spielbogen fehlte der Name des eigenen Trainers. Hintergrund dürfte sein, dass der Engländer Calum McFarlane, der die Mannschaft bis Saisonende interimistisch betreut, nicht über die höchste Trainerlizenz verfügt, die für einen Chefposten in der Premier League vorgeschrieben ist. Treffender hätte die Symbolik kaum sein können: Chelseas Spieler wirkten zuletzt auf dem Platz so orientierungslos, als mangle es tatsächlich an sportlicher Führung von der Seitenlinie.

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