Dass Stade Brest und Bayer Leverkusen einen optimalen Start in die Champions League hingelegt hatten und diese Begegnung am dritten von acht Spieltagen stattfand, das war den letzten Minuten des Treffens zwischen dem französischen Überraschungsteilnehmer und dem deutschen Meister nicht anzusehen. Beide Seiten zeigten keine Neigung, sich beim Spielstand von 1:1 mit dem Kompromiss zu begnügen. Die Leverkusener eilten jedem Ball so eifernd hinterher, als sei ein Siegtreffer von dramatischer Wichtigkeit, und auch die Bretonen suchten im angejahrten Stadion Roudourou in der Kleinstadt Guingamp jede Gelegenheit zum Angriff. Nach acht hektischen Nachspielminuten blieb es beim gerechten Unentschieden – und das halbe Leverkusener Team inklusive Trainer erschien zur Sprechstunde bei Schiedsrichter Ivan Kruzliak. Dessen Miene verriet, dass er kein Interesse an Diskussionen hatte: Granit Xhaka holte sich prompt noch eine gelbe Karte ab; Xabi Alonso, bereits verwarnt, kam trotz heftiger Beschwerden ohne Buße davon – andernfalls hätte er am nächsten Europacup-Spieltag bei seiner Rückkehr an die Liverpooler Anfield Road mit einem Tribünenplatz vorliebnehmen müssen.