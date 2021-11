Herrschings Erstliga-Volleyballer haben ihre Sonntagspartie bei den United Volleys Frankfurt mit 0:3 (18:25, 19:25, 19:25) verloren. In den 79 Minuten Spielzeit zeigte sich der Tabellendritte Frankfurt, dessen MVP der frühere Herrschinger Daniel Malescha war, in allen Elementen konstanter als die Gäste vom Ammersee, die erstmals seit zwei Wochen wieder auf Außenangreifer Tim Peter zurückgreifen konnten. Auch Jori Mantha, der dieselbe Position bekleidet, war laut Herrschings Trainer Max Hauser zuletzt eine Woche wegen Rückenproblemen ausgefallen. "Das war nicht unser bestes Spiel in Frankfurt, es war aber auch ein bisschen vorhersehbar. Das ist die aktuell am besten aufschlagende Mannschaft", sagte Hauser. Für die WWK Volleys Herrsching habe die Partie wegen der vielen Verletzungsprobleme auf der Außen-Annahme-Position ohnehin eher "Experimentiercharakter" gehabt, wie Hauser es formulierte. Der derzeitige Tabellensechste muss wegen eines doppelten Handwurzelknochenbruchs ohnehin monatelang auf seinen neuen spanischen Außenangreifer Jordi Ramon Ferragut verzichten. Auf Herrsching wartet, beginnend mit dem Spiel gegen Düren am kommenden Sonntag im Audi Dome, nun auch noch ein straffes Programm mit vier Partien binnen sieben Tagen, darunter das Pokal-Viertelfinale gegen Giesen (24.11.) und das Derby gegen Haching (26.11., jeweils Nikolaushalle).