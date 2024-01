Von Christof Kneer

Als Klaus Wunder im Sommer 1974 vom MSV Duisburg zum FC Bayern wechselte, hatte er die besten und schlechtesten Voraussetzungen. Er kam mit einem ausgezeichneten Ruf und immerhin einem A-Länderspiel in München an, was sich auch in der für die damalige Zeit bemerkenswerten Ablösesumme von 700 000 Mark äußerte.