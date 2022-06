Interview von Benjamin Zügner

Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon: Auch für Langstreckenläufer gibt es Steigerungen. Michael Heß, 37, Berufspilot aus Metzingen, hat einen Ultramarathon in der Sahara mit Gepäck auf dem Rücken absolviert: den "Marathon des Sables". Innerhalb von sieben Tagen werden 238 Kilometer durch die marokkanische Wüste zurückgelegt. In sechs Etappen quälen sich rund tausend Athleten durch Sandstürme, Hitze und eiskalte Nächte. Die längste Etappe über 85 Kilometer muss an einem Stück innerhalb von zwei Tagen und einer Nacht zurückgelegt werden. Tags drauf folgt ein Marathon. Heß war in diesem Frühjahr zum ersten Mal dabei - und beendete das Rennen nach knapp 29 Stunden reiner Laufzeit auf Rang 41 - als bester Deutscher.