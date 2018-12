18. Dezember 2018, 18:42 Uhr Würzburger Kickers Verschwommenes Profil

Hoch veranlagtes Team, geringe Ausbeute: Die Würzburger suchen nach ihrer Form - und finden sie nicht.

Von Sebastian Leisgang

Auch im Hause Schiele läuft es also so: Da wird vereinbart, Heiligabend in diesem Jahr mal ohne Geschenke zu begehen - und am Ende liegen dann doch nicht bloß Tannennadeln unterm Christbaum. Er habe mit seiner Frau ausgemacht, dass es heuer keiner Geschenke bedürfe, erzählt Michael Schiele. Er werde sich an diesem Donnerstag aber doch noch mal auf den Weg in die Stadt machen, um etwas zu besorgen, das habe seine Frau schließlich verdient. "In Weihnachtsstimmung bin ich aber noch nicht", sagt Schiele, dafür habe er sich in den vergangenen Wochen als Trainer der Würzburger Kickers zu sehr mit Fußball aufgehalten.

Vierer- statt Lichterkette und Abwehr- statt Weihnachtsmann: Seine Spieler erfordern in diesen Tagen Schieles uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Seine Mannschaft hat zwar kein einziges der jüngsten vier Spiele verloren, allerdings auch nur eines der vergangenen zehn gewonnen. Das ist das Zwischenstadium, in dem sich die Kickers unmittelbar vor der Winterpause befinden: Sie stehen weder für Schwarz noch für Weiß - sie sind in der Grauzone. Platz elf: Das widersteht den hohen Ansprüchen der Würzburger. Schiele weiß, dass in der Bilanz zu wenig Punkte gelistet sind, will die Dinge aber differenziert betrachtet wissen. Er sagt: "Ich bin zufrieden mit der Art und Weise. Aber Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Das tut mir leid für die Jungs."

Die Kickers haben ein hoch veranlagtes Team, das manchmal ein wenig darunter leidet, dass es in der Stadt einmal ein Team gab, das nicht nur noch höher veranlagt war, sondern es auch verstand, Aufwand und Ertrag in Einklang zu bringen. Die Fans in Würzburg orientieren sich nach wie vor ein wenig an dieser Zeit in der zweiten Bundesliga und setzen deshalb ein Resultat wie das jüngste 2:2 gegen die Sportfreunde Lotte insgeheim in Relation zu jenem kunterbunten 3:0 gegen den VfB Stuttgart, das die Kickers auf ihrem Zenit vor zwei Jahren zum Kalenderabschluss erzielt haben - derzeit aber wirkt die Mannschaft ziemlich blass.

Seit sich der Klub vor mehr als vier Jahren angeschickt hat, aus dem Amateur- in den professionellen Fußball vorzudringen, hat er stets ein klares Bild abgegeben. Er hatte ein eindeutig definiertes Profil. Würzburg erinnerte an ein dynamisches und erfolgreiches Start-up-Unternehmen, das mit aufrichtiger Arbeit durch die Spielklassen fräste, ehe die Partie gegen den VfB den Anfang vom vorläufigen Ende markierte. Und für was stehen die Kickers jetzt? Auf Rang elf in Liga drei? In diesen Tagen vor Heiligabend kommen sie doch arg beliebig daher, auch wenn sie ihre Arbeit nun nicht minder aufrichtig verrichten.

Ehe Schiele unter Umständen versehentlich doch noch in Weihnachtsstimmung gerät, haben die Würzburger am Wochenende noch ein Spiel gegen Osnabrück zu absolvieren. 90 Minuten, die auf den ersten Blick einen Abschluss darstellen, auf den zweiten aber in die Zukunft weisen. Die Partie gegen den Tabellenzweiten wird entweder den Eindruck erhärten, dass es tatsächlich an Substanz und Klasse mangelt, um als Spitzenmannschaft durchzugehen - oder offenbaren, dass Würzburg so etwas wie eine verkappte Spitzenmannschaft ist, die sich in der Tabelle verirrt hat.

Zehn Tore in den vergangenen zehn Spielen, darunter alleine fünf gegen Jena: Dass die Kickers derzeit nicht gerade kunterbunt erscheinen, ist in erster Linie auf die dürftige Offensive zurückzuführen. Eine Never Ending Worry in Würzburg. "Ich kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie marschiert. Ich kann ihr in der Hinsicht keinen Vorwurf machen", sagt Schiele, gesteht aber auch: "Mal ist eine Schulter dazwischen, mal ein Fuß, mal weiß der Teufel was. Fakt ist, dass wir die Dinger nicht reinhauen." Deshalb klaffen Anspruch und Realität derzeit auseinander. Deshalb halten die Kickers der Gegenwart Vergleichen mit den Kickers zu Zweitligazeiten nicht stand. Und womöglich ist Michael Schiele auch deshalb noch nicht in Weihnachtsstimmung.

Zumindest ein Adventskranz finde sich aber in seiner Wohnung, erzählt Würzburgs Trainer. Vielleicht wird er also doch noch rechtzeitig besinnlich, bevor die Geschenke, die es eigentlich gar nicht geben sollte, unter dem Baum liegen.