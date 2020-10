In Würzburg regt sich Kritik an der Trennung von Aufstiegstrainer Michael Schiele.

Von Sebastian LEisgang

Zu Beginn dieser Woche hatten es die Würzburger Kickers nicht leicht. Da hatten sie gerade, wie sie es in ihrer Pressemitteilung formulierten, "eine intensive und ausführliche Analyse" betrieben und dann "eine professionelle Entscheidung" getroffen - und was schlug ihnen in Medien und Netzwerken entgegen? Nicht nur, dass sie keine professionelle Entscheidung getroffen hätten, sondern auch, dass sich die Analyse auf einen Anruf bei Felix Magath beschränkt hätte. Und dass dieser Magath, Chef des Bereichs "Global Soccer" bei den Kickers, dann verfügt habe: Jetzt ist es soweit!

Das war natürlich nicht in Ordnung, denn die Analyse hat sich selbstverständlich nicht auf einen Anruf bei Magath beschränkt. In den letzten Zügen der Analyse, als die Freistellung von Michael Schiele, 42, beschlossene Sache war und es um die Frage ging, wie es nun denn weitergehe, da haben die Kickers schon noch ein zweites Telefonat geführt. Sie haben bei Marco Antwerpen angerufen und sich bei ihm erkundigt, ob er sich das denn vorstellen könne: wieder als Trainer zu arbeiten, nach Würzburg zu kommen und dort Schieles Nachfolge anzutreten.

Mitte der Woche saß Antwerpen dann im Dallenbergstadions und sagte: "Dass Kritik aufkommt, ist ganz normal, wenn so ein Wechsel durchgezogen wird."

Man konnte Antwerpen zu dieser Formulierung nur gratulieren, denn sie brachte die Sache auf den Punkt: Die Kickers hatten den Trainerwechsel nicht vollzogen - sie hatten ihn durchgezogen. Durchgezogen, ohne den dünnen Kader bei der Analyse des Zweitliga-Fehlstarts (0:3 gegen Aue, 0:1 in Düsseldorf) als mildernden Umstand anzuerkennen, ohne Schieles Verdienste zu achten und ohne ihm ausreichend Zeit zu geben, sich in der zweiten Liga zu beweisen.

All das sorgt auch Tage nach Schieles Aus für gehörig Unmut bei den Anhängern. Und nicht nur das: Am Mittwoch ist Sebastian Herkert zurückgetreten, Vizepräsident, Mitglied des Aufsichtsrates und ein Befürworter Schieles.

Als Antwerpen, 48, bei seiner Vorstellungsrunde auf die Unruhe angesprochen wurde, da appellierte er an das Gemeinschaftsgefühl und rief den Leuten da draußen zu: "Wir brauchen Zusammenhalt in der ganzen Stadt." Nur so, sagte Antwerpen, könne seine Mannschaft bestehen. Als er dann nach den 90 Minuten an diesem Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth gefragt wurde, nach der Arbeit mit den Spielern, danach, an welchem Punkt er in seinen ersten Tagen in Würzburg ansetze, da sagte Antwerpen: "Wir müssen Emotionen freisetzen."

Es war eine Antwort, bei der man versucht war, ihm zu entgegnen: Emotionen sind längst freigesetzt - zumindest im Umfeld.