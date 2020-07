In seinen drei Jahren als Trainer in Würzburg hat sich Michael Schiele stets als Entwicklungshelfer definiert - jetzt ist er im nächsten Stadium angekommen.

Manchmal genügt ein einziges Bild, um eine ganze Geschichte zu erzählen. Dann braucht es nicht tausend Worte, sondern nur, wie in diesem Fall, ein eindrückliches Foto. Es ist von unten aufgenommen worden, es zeigt Michael Schiele, den Trainer der Würzburger Kickers, wie er, den Mund weit aufgerissen, beide Arme in die Luft geworfen hat. Es ist keine Jubelpose, mit der Schiele da steht, er hat die Hände nicht zu Fäusten geballt, die Finger sind abgespreizt. Das Bild ist deshalb so einprägsam, weil es Kraft hat, weil es wirkt, als stehe Schiele auf einer Empore, als halte er eine Predigt vor seiner Gemeinde, den bierseligen Fans, zu denen er gerade spricht.

Das Bild ist nicht nur ein Bild, es ist ein Dokument, ein Beleg, zu was es Schiele in Würzburg gebracht hat.

Schiele, 42, ist seit knapp drei Jahren im Amt. In dieser Zeit war er vor allem eines: Entwicklungshelfer. Er sollte Spieler voranbringen, ihnen eine schlüssige Idee vermitteln und eine Mannschaft formen, die besser ist als die Summe ihrer Einzelspieler. Zusammengefasst: Wasser zu Wein, das war der Auftrag, und Schiele wies nach, dass er imstande ist, diesen Auftrag zu erfüllen. Er zeigte, dass er aus einem ordentlichen Regionalligarechtsverteidiger einen noch ordentlicheren Drittligarechtsverteidiger machen kann; er zeigte, dass er einen Plan hat; und er zeigte, dass er es versteht, Spieler zu einer Einheit werden zu lassen.

Als Schiele anfing, hatte er keinen Kredit. Er galt als Verlierer, ehe das Spiel begonnen hatte

Auch Schiele selbst hat sich in all den Jahren stets als Langstreckenläufer verstanden. Jetzt aber, nach dem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga, ist auch Schiele im nächsten Stadium angekommen. Er ist nicht mehr derjenige, der er im Spätherbst 2017 war, ein Mann aus der zweiten Reihe, dankbar und froh, dass er die Last auf sich nehmen und den Felsbrocken den Berg hinaufschuften durfte. Damals, als er sein Amt antrat, stand er ja noch ganz unten, am Fuß des Berges, und die Fans hatten Angst. Angst vor der Regionalliga, Angst, dass aus dem bisherigen Übergangstrainer der Untergangstrainer werden könnte.

Eine Erinnerung an ein Treffen zu dieser Zeit: Schiele saß im Vereinslokal auf dem Stadiongelände, er hatte einen Burger und eine Portion Pommes vor sich, draußen lag der gemähte Rasen prächtig da. Schiele sollte ein paar Fragen beantworten, jetzt, da er auf einmal in die erste Reihe gerückt war. Also: Was macht es mit Ihnen, keinen Kredit bei den Anhängern zu haben? Wie ist es, als Verlierer zu gelten, bevor das Spiel begonnen hat?

Schiele lächelte so, wie nur er lächeln kann, spitzbübisch, schelmisch, beinahe so, als führe er etwas im Schilde. Dann äußerte er Verständnis. Der Unmut der Fans, die Bedenken rund um seine Person, die Sorgen vor dem Abstieg, all das könne er nachempfinden, er verspreche aber, sich in die Arbeit zu stürzen, sich mit Haut und Haaren seiner Aufgabe zu verschreiben und sich rund um die Uhr für den Klub einzusetzen. Es war ein energischer Schiele, der da in der Gaststätte saß, einer, der es den Leuten zeigen wollte.

Jetzt, knapp drei Jahre später, hat er es ihnen gezeigt. Jetzt ist Schiele nicht mehr Sisyphos, jetzt hat er den Gipfel des Berges erklommen - fünf Jahre früher, als die Kickers oben ankommen wollten.

Elf Monate ist es erst her, da riefen die Verantwortlichen ein Projekt aus, dem sie den Namen Z25 gaben. Es war eine forsche Ankündigung, die sie da unter die Leute brachten, ein klares Bekenntnis zu dem Ziel, bis 2025 in die zweite Liga zurückzukehren. Projekt, das klang nach Sakko, nach Meeting im klimatisierten Büro, vielleicht nach Whiteboards, jedenfalls nicht nach Trainingsjacke, nach enger Umkleidekabine, nach dem Geruch von Schweiß und gemähtem Rasen. Aber: Der Verein übersetzte sein Konzept in anschauliche Bilder und übertraf sich schließlich selbst.

Im Grunde sind die Kickers ein Klub der Experimente, ein Versuchslabor, in dem manchmal auch Unbekanntes miteinander vermengt wird, in der Hoffnung, dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommen möge. So war es also in den vergangenen Jahren stets ein Kommen und Gehen. Seit 2014, als die Kickers als Regionalligist den professionellen Fußball ins Auge fassten, gab es stets eine jeweils zweistellige Zahl an Zu- oder Weggängen.

Und dieses Mal?

Wie groß der Umbruch ausfällt, ist noch offen. Schiele wird sich abstimmen mit Daniel Sauer, dem Sportdirektor, und mit Felix Magath, dem Fußballchef des Kickers-Investors. Sie alle werden Ideen haben - und Schiele wird Ansprüche anmelden. Er wird keine Aufbauarbeit mehr leisten wollen. Der Langstreckenläufer, er will jetzt auch auf der Kurzstrecke erfolgreich sein.