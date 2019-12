Wer begreifen wollte, was dieses Spiel mit Michael Schiele gemacht hatte, der musste nur beobachten, wie er Dave Gnaase vor der Ersatzbank in Empfang nahm, nachdem der Mittelfeldspieler das Rasenfeld verlassen hatte. Schiele umarmte Gnaase nicht nur - er fiel ihm energisch um den Hals und klopfte ihm derart mit Wucht auf den Rücken, dass einem etwas bange um Gnaases Befinden werden konnte. Es war eine Geste, in der sich alles entlud, was sich in den vergangenen Wochen in Schiele angestaut hatte. Der Szene war zu entnehmen, wie angespannt der Trainer der Würzburger Kickers vor dem Spiel gewesen war - und welch große Last nun von ihm abfiel. Seine Mannschaft hatte Viktoria Köln in der Tabelle der dritten Fußball-Liga überholt und den Abstand auf die Abstiegszone auf sechs Punkte erhöht.

Dave Gnaase, 22, hatte sich am Samstag bei dem 3:1 in den Vordergrund gedrängt, ohne ein Tor auf den Weg zu bringen oder gar selbst zu schießen. Gnaase war es, der mit Siebenmeilenstiefeln durchs Mittelfeld marschiert war, ohne die Statik des Teams zu gefährden. Und Gnaase war es, der die Kickers nach dem Gegentor zum 0:1 mit seinen Emotionen mitgerissen hatte, ohne sich selbst übermannen zu lassen.

Es gibt Spieler, die sich die Strümpfe derart weit nach oben ziehen, dass sie die Knie bedecken, der Fußballplatz ist im Grunde ja nichts anderes als ein Laufsteg, auf dem man sich zeigen muss. Gnaase trägt die Strümpfe knapp über Knöchelhöhe. Er ist ein sogenannter Box-to-Box-Spieler, einer, der zwischen den Strafräumen agiert, einer, der hinten und vorne gleichermaßen gefragt ist. Hinten soll er zerstören, vorne gestalten. "Er nimmt das Spiel in die Hand und versucht und tut und macht", sagt Michael Schiele über Gnaase: "Die Intensität, die Läufe, die Fouls, die er rausholt - das ist top." Würzburgs Trainer weiß: Wer etwas schaffen will, braucht Spieler, die dafür sorgen, dass der Gegenüber nichts schafft, Spieler wie Gnaase.

Der Mittelfeldmann ist im Nachwuchs des 1. FC Heidenheim groß geworden und vor eineinhalb Jahren nach Würzburg gewechselt, zu Schiele, einem gebürtigen Heidenheimer. Unter ihm wollte er, so der Plan, seinen Platz im professionellen Fußball finden. In seiner ersten Saison am Dallenberg spielte Gnaase dann solide; jetzt aber scheint er regelrecht aufzublühen und mehr und mehr in eine Anführerrolle hineinzuwachsen.

Mit einem Sieg aus sechs Spielen standen die Kickers im Keller

Gnaase begreift den Fußball nicht als Spiel, sondern als Kampfsportart. Inzwischen geht er mit einer Selbstverständlichkeit voran, als sei er nicht erst 22, sondern mindestens 32 und habe schon eine Vielzahl großer Schlachten geschlagen. "Dave läuft unwahrscheinlich viel", sagt sein Kollege Dominik Meisel, 20, "er ist ein heftiger Zweikämpfer und hat einen guten Abschluss. Er ist ein sehr kompletter Spieler, da kann man sich einiges abschauen."

Die vergangenen Würzburger Wochen waren sehr durchwachsen. Mit nur einem Sieg aus sechs Spielen manövrierten sich die Kickers in den Tabellenkeller, entsprechend groß war der Druck, der auf der Mannschaft lastete. Wie sie dann aber den Rückstand wegsteckte, wie konsequent sie ihre Linie verfolgte und wie souverän sie am Ende ins Ziel kam: Das war durchaus beachtlich - und nicht zuletzt Gnaases Verdienst.

Es war eine durchaus heikle Phase, als Viktoria Köln Widerstand leistete und unmittelbar nach der Halbzeit gar in Führung ging. Unter dem Eindruck der vergangenen Resultate hätten die Kickers an diesem Punkt durchaus zerbrechen können, doch Gnaase ging voran und gab dem Team Halt. Er war es, an dem sich die Mannschaft in diesem Augenblick aufrichten konnte. Als er in der Schlussphase dann den Rasen verließ und für den jungen Drittliga-Debütanten Meisel Platz machte, da erhoben sich einige Zuschauer auf der Haupttribüne und applaudierten. Es war nicht so, dass Gnaase die Leute berührt hätte, weil er den Ball sonderlich liebevoll zu streicheln vermag. Er hatte aber dafür gesorgt, dass sie ein Gefühl von Dankbarkeit beschlich.