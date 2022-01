Fußball-Drittligist Würzburger Kickers setzt nicht mehr auf Marvin Pourié. Wie Trainer Danny Schwarz am Montag erklärte, werde der Angreifer zwar noch individuell in Würzburg trainieren, der Mannschaft im Abstiegskampf aufgrund "interner Dinge" aber nicht mehr helfen. "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen", meinte Schwarz, "es ist wie in einer Ehe: Es gibt einfach einen Punkt, an dem es nicht mehr passt." Pourié war vor einem halben Jahr nach Würzburg gewechselt und hatte in 15 Spielen vier Tore erzielt. Neben ihm wird auch Nzuzi Toko nicht mehr für die Kickers auflaufen. Der Mittelfeldmann hat seit Monaten mit Knieproblemen zu kämpfen. "Bei ihm wird es wohl auf Sportinvalidität hinauslaufen", sagte Schwarz.