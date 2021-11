Nach mehreren Corona-Fällen bei den Würzburger Kickers hat das für Montagabend geplante Fußball-Drittligaspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht stattgefunden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte es am Montagmittag kurzfristig ab. Die Unterfranken berichteten zunächst von positiven PCR-Tests bei vier Lizenzspielern. Am Montagmorgen sei noch ein weiterer Spieler bei einem Schnelltest positiv getestet worden, teilte der Klub mit. Zudem seien weitere fünf Fußballer wegen Erkältungssymptomen krankgeschrieben. Die mit dem Coronavirus infizierten Spieler befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Den Würzburgern stehen damit aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung. Wie der DFB mitteilte, ist die in den Durchführungsbestimmungen verankerte Mindestgrenze damit unterschritten. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.