Von Johannes Kirchmeier

Die Frage schien gar nicht so leicht zu sein. Es dauerte fünf Sekunden, einen Blick zur Decke des Pressekonferenzraums und ein Räuspern, ehe der Würzburger Fußballtrainer Michael Schiele dann doch den einen Punkt fand, der ihm positiv erschien am Montag beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal. "Letztes Jahr ist immer moniert worden, dass wir bei Standards nicht gut sind, jetzt haben wir zwei Standardtore gemacht." Kurz vor dem Ende der Partie trafen Arne Feick per Kopf nach einer Ecke (89. Minute) und Robert Herrmann per Elfmeter für seine Mannschaft (90.+5).

Doch die späten Tore korrigierten lediglich das Ergebnis zu einem 3:2 (1:0) für Hannover 96 im Würzburger Stadion am Dallenberg. Sie änderten aber nichts daran, dass die Gastgeber verdient ausschieden im Duell zweier Zweitligisten. Wenngleich dazu noch erwähnt werden muss, dass die Hannoveraner in der Saison um den Aufstieg mitspielen wollen und die Kickers als Aufsteiger wohl gegen den Abstieg kämpfen werden. Schiele hatte ja schon im Vorfeld der Partie gewarnt, dass sie etwas früh kommen könnte für seine Mannschaft, die mit zehn Zu- und 15 Weggängen auch erst einmal zusammenwachsen muss. Schieles Stil der permanenten Plackerei haben natürlich noch nicht alle verinnerlicht.

Zudem werden in Liga zwei die kleinen Fehler üppiger bestraft werden als in der Vorsaison eine Klasse darunter. Einen Vorgeschmack dazu gaben die Hannoveraner Angreifer vor allem dem Innenverteidiger und Kapitän Daniel Hägele. Der verschätzte sich bei zwei langen Bällen: Hendrik Weydandt nutzte das zum 1:0 (23.), Marvin Ducksch bereitete so das 2:0 vor, das der ehemalige Leipziger Bundesliga-Spieler Dominik Kaiser erzielte (59.). "Da müssen wir einfach kompromisslos sein und den Ball da hinten weghauen", fand Schiele. Timo Hübers traf nach einer Kaiser-Ecke frei im Strafraum zum 3:0 (78.). "Da ist noch viel Luft nach oben", meinte Schiele. Doch, was dann kam, dürfte ihm durchaus Mut machen, nicht nur wegen der Standardtore. Denn trotz des vorentscheidenden Rückstands stemmten sich seine Würzburger unter den Augen ihres "Head of Flyeralarm Global Soccer" Felix Magath, der sich in der Halbzeit ein Bier genehmigte, weiter dagegen und belohnten sich. Nach etwas Überlegen fand Schiele dann auch noch einen weiteren positiven Punkt: "Positiv war auch, was nicht so gut war." Der Arbeiter Schiele hat jetzt noch ein paar Verbesserungsansätze mehr fürs Training vor dem Ligaauftakt gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13 Uhr).