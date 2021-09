Von Sebastian Leisgang

Am Samstag der vergangenen Woche hat Torsten Ziegner zu sich nach Hause eingeladen. Eine Männerrunde mit seinen Trainerassistenten, Analysen, Gedankenaustausch. Nach dem 0:4 gegen Wehen Wiesbaden wäre es keine gute Idee gewesen, den Abend alleine zu verbringen.

Es sind schon wieder ziemlich kalte Tage in Würzburg. Nach zehn Saisonspielen stehen die Kickers auf dem vorletzten Tabellenplatz der dritten Fußball-Liga, die Stimmung ist runtergekühlt, und im Mittelpunkt der Kritik steht er: Torsten Ziegner, 43, erst seit dieser Saison im Amt. Was macht es mit einem, wenn in der Stadt offen darüber gesprochen wird, ob es nicht besser wäre, wenn ein anderer auf der Bank sitzen würde? Wie geht man damit um?

Das ist das Thema des Gesprächs, darum soll es jetzt gehen in diesem Raum am Würzburger Dallenbergstadion, zu dem nur die besonders wichtigen Personen Zutritt haben, wenn die Kickers gerade spielen. Ziegner hat sich ein paar Minuten verspätet, Büroarbeit, Analysen, die Vorbereitung auf das Sonntagsspiel bei Dortmund II. Würzburgs Trainer lässt sich ein stilles Wasser bringen und geht an den ersten Tisch vor der Bar.

Bei Pressekonferenzen lässt sich manchmal was aus einem Trainergesicht rauslesen, man muss dann nur ein Auge haben für die Details. Wenn ein Trainer am Ende ist, reicht es oft schon, ihn zu beobachten, während der andere gerade spricht. Man meint dann oft, eine gewisse Antriebslosigkeit zu erkennen, vielleicht etwas Aufgekratztes, ein Abgekämpftsein, manchmal auch eine Abwesenheit.

Christian Strohdiek ernannte er erst zum Kapitän - und jetzt lässt er ihn kaum spielen

Wer in diesen Wochen Ziegner beobachtet, wer in seinem Gesicht nach Zeichen sucht, der erkennt kein Abgekämpftsein, keine Abwesenheit, nichts. Auch jetzt, am Tisch vor der Bar, ist es schwer, was rauszulesen. Also die ersten Fragen, nach den Trainingseindrücken, nach der Tabellensituation, nach der Beziehung zu Sportvorstand Sebastian Schuppan. Die beiden kennen sich schon seit Jahren, früher haben sie noch gegeneinander gespielt, heute arbeiten sie in der Geschäftsstelle Seite an Seite. "Natürlich hat sich unser Verhältnis in den letzten Wochen verändert", sagt Ziegner und legt dann eine kurze Pause ein, um sicherzugehen, dass die Pointe auch wirklich sitzt: "Es ist besser geworden."

Die Niederlagen, der Unmut der Leute, die Kritik der Medien, all das habe sie zusammenrücken lassen, sagt Ziegner. Klar, was soll er auch sonst sagen? Wer ihm an diesem Tag aber gegenübersitzt, wer sich mit ihm über die Krise austauscht, der hat tatsächlich das Gefühl, dass Ziegner die Dinge noch im Griff hat.

Draußen vor dem Fenster liegt der Rasen prächtig da. Da unten, wo die Kickers vor ein paar Tagen gegen Wiesbaden eine fußballerische Bankrotterklärung abgegeben haben, da hat Ziegner seine Spieler am nächsten Morgen um 8 Uhr hinbestellt. Würzburgs Trainer kennt die Geschichten von Bernd Hollerbach, einen seiner Vorgänger, der seine Mannschaft mal die Weinberge rauf und runter gejagt hat. Er sei nicht Hollerbach, sagt Ziegner, die Einheit habe es aber in sich gehabt.

Wenn Ziegner über das Training spricht, über den verkorksten Saisonstart, über Christian Strohdiek, den er erst zum Kapitän ernannt hat und jetzt kaum spielen lässt, dann wirkt er nicht wie einer, der auf der Anklagebank sitzt. Wie unangenehm ist ihm dieses Gespräch gerade?

"Ich bin schon ein Trainer, der negative Erlebnisse zwei Tage nach dem Spiel mit sich rumschleppt."

"Im Fußball gibt es nur Schwarz oder Weiß", antwortet Ziegner, "ich bin schon seit mehr als 20 Jahren dabei, die Situationen gleichen sich immer wieder, deswegen kann ich mit kritischen Fragen umgehen." Für einen, dem der Wind ins Gesicht bläst, gibt es nur zwei Wege: Entweder er duckt sich - oder er bleibt stehen. Ziegner hat sich für die zweite Option entschieden, deshalb sitzt er jetzt in diesem Raum. Ziegner hätte absagen können, es wäre ein Leichtes gewesen, auf die Bedeutung des Dortmund-Spiels zu verweisen und sich nur bei der wöchentlichen Pressekonferenz zu äußern; als er aber die Anfrage für das Gespräch erhält, sagt er sofort zu.

Nach dem Nullvier gegen Wiesbaden drängte sich die Frage nach Ziegners Zukunft besonders auf. Das Spiel der Kickers war derart bestürzend, dass man als Außenstehender nicht mehr umhinkam, den Blick auf den Trainer zu lenken. Schuppan aber sprang Ziegner zur Seite.

Er lese nicht oft Zeitung, sagt Ziegner. Sein Berater schickt ihm zwar ab und an mal einen Text, doch sonst blendet er alles aus. Nur am Spieltag bekommt er was mit von der Stimmung der Leute. "Ich bin ja nicht taub", sagt Ziegner und grinst. Auch er hat in den ersten Wochen der Saison Fehler gemacht. Dass die gesamte Vorbereitung auf eine Dreierkette ausgerichtet war, jetzt aber mit Viererkette gespielt wird, dass die Mannschaft ihre Klasse nur gelegentlich aufblitzen lässt, dass sie in manchen Spielen gar kein Bein auf den Boden kriegt, das ist Ziegner vorzuwerfen.

Er komme damit klar, sagt er, an ihm gezehrt habe der misslungene Saisonstart nicht: "Ich bin schon ein Trainer, der negative Erlebnisse zwei Tage nach dem Spiel mit sich rumschleppt. Das beschäftigt mich dann, aber generell ist mein Akku genauso voll wie im Juni." Da ist Ziegner in Würzburg angetreten, um bessere Zeiten einzuläuten. Mittlerweile geht es nur noch ums Kurvekriegen, doch zumindest das nimmt Ziegner jetzt in Angriff.