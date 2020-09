In den vergangenen Jahren Gegner, jetzt Nachfolger: Marco Antwerpen (rechts), zuletzt bei Eintracht Braunschweig tätig, folgt in Würzburg auf den fast, baer nur fast überall beliebten Michael Schiele.

Von Sebastian Leisgang

Eigentlich muss man Felix Magath in Schutz nehmen, er konnte ja gar nicht anders, als ein paar freundliche Worte in die Welt hinauszuschicken. Die Würzburger Kickers hatten gerade die Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga vollbracht, es war eine der größten Errungenschaften der Klubgeschichte, ein eindrucksvoller Triumph, ein Feiertag für die Anhänger, die in der Stunde des Erfolgs vor allem einem Mann huldigten: Michael Schiele. Zwei Tage nach dem Aufstieg verkündeten die Kickers, dass dieser Schiele übrigens Trainer bleibe, und Magath, der Mann, der in Würzburg sagt, wo's langgeht, der ließ sich in einer astreinen Pressemitteilung, die der Verein verschickte, mit den Worten zitieren: "Michael ist der richtige Mann."

Tatsächlich hielt er Michael zwar für den falschen Mann, aber mal ehrlich: Was hätte er auch sagen sollen? Er hätte sich ja nicht hinstellen und den Leuten zurufen können: Hey, ist ja echt 'ne feine Sache, dass nächstes Jahr der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf ihre Busse auf unserem Stadionparkplatz parken - ich glaub' aber nicht, dass der Michael der Sache dann gewachsen ist, wenn der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf als Gegner auf den Platz kommen.

Magath, 67, bewahrte Anfang Juli also Haltung und begrüßte pflichtbewusst Schieles Verbleib, der lediglich auf eine Vertragsklausel zurückging, die nach dem Aufstieg griff. Obwohl Schiele im Amt blieb, war schon zu dieser Zeit zweierlei klar: zum einen, dass Magath nach wie vor befürchtete, Mannschaften wie der SV Meppen und der FSV Zwickau könnten schon bald wieder am Dallenberg vorfahren - und zum anderen, dass Schiele nur auf Bewährung im Amt ist und schon bei den ersten Niederlagen seinen Job los sein könnte.

Am Dienstagvormittag verschickten die Kickers wieder eine Pressemitteilung. Auch sie war astrein, zumindest insofern, als sie weder Grammatik- noch Rechtschreibfehler enthielt - ihr Inhalt aber brachte eine ganze Menge an Leuten in den sozialen Netzwerken gewaltig auf, denn mit ihr verkündeten die Verantwortlichen, dass Schiele den nächsten Status erreicht hatte: Schiele, der erst Assistenz-, dann Interims- und schließlich Cheftrainer war, er war nun: der ehemalige Trainer.

Dieses Mal überließ es Magath dem Vorstandsvorsitzenden Daniel Sauer, die Personalie zu erklären. Wobei: Eigentlich war es weniger eine Erklärung als vielmehr eine sonderbare Einschätzung, die Sauer da unter die Leute brachte, als er ausrichten ließ: "Wir alle bedauern die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen sehr."

Sauer sagte: Wir alle bedauern es. Treffender wäre gewesen: Magath bedauert es. Und ohnehin: die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen? Dass sich die Kickers mit einem 2:3 gegen Hannover 96 bereits in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal verabschiedeten, dass sie beim 0:3 gegen Aue letztlich chancenlos waren, dass sie am vergangenen Wochenende - trotz einer klaren Leistungssteigerung - 0:1 in Düsseldorf verloren, all das war eher auf den unzureichenden Kader denn auf Schiele zurückzuführen.

In den vergangenen Wochen hatte Schiele die Verantwortlichen immer wieder darum gebeten, die Mannschaft aufzurüsten, um eine konkurrenzfähige Elf auf den Platz schicken zu können. Er musste aber mit einem Aufgebot in die Saison gehen, das in Patrick Sontheimer nur einen einzigen defensiven Mittelfeldspieler hergab, den ein Trainer aufstellen kann, ohne Bauchschmerzen zu haben. Auch das gehörte also zur sportlichen Entwicklung in den letzten Wochen: dass sich die Verantwortlichen beinahe der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machten, als sie mit Blick auf die Kaderplanungen freimütig preisgaben, im Sommerschlussverkauf noch auf ein Schnäppchen zu hoffen.

Dass die Kickers Schiele nun schon nach zwei Zweitliga-Spielen in die Wüste geschickt haben (oder eben zurück auf die Ostalb), kann nur bei einem oberflächlichen Blick auf die jüngsten Ergebnisse überraschen. Die Trennung hat sich abgezeichnet, jetzt ist sie das unwürdige Ende eines langen und sehr erfolgreichen Weges, auf den sich Sauer und Schiele vor drei Jahren gemeinsam gemacht haben, als Magath noch in China Trainer war.

Nun hat der Fußballchef des Kickers-Investors Schieles Aus angewiesen. Selbst die Nachfolge ist bereits geregelt: Der Neue an der Seitenlinie heißt Marco Antwerpen, 48, und hat zuletzt - parallel zu Schieles Werk in Würzburg - Eintracht Braunschweig zurück in die zweite Liga geführt. Dass sein Vertrag dennoch nicht verlängert wurde, war dem Vernehmen nach auf zwei Faktoren zurückzuführen: Antwerpens direkte Art, mit der nicht immer alle zurechtkamen - und den ergebnisorientierten, mitunter nicht allzu attraktiven Fußball, den Braunschweig in der zurückliegenden Saison spielte.

Eines aber kann Antwerpen für sich reklamieren: Er war äußerst erfolgreich. Dass Schiele das in den vergangenen Jahren ebenfalls war, jetzt aber gehen musste, schreckte Antwerpen offenbar nicht ab. Als sein Telefon "am späten Montagabend" geklingelt und er die Anfrage der Kickers erhalten habe, da habe er "nicht lange überlegen müssen", berichtete Antwerpen. Offenkundig hatte er sogar irre kurz überlegt und das Würzburger Projekt dann für "einzigartig" befunden. Die Kickers hätten "enormes Potenzial".

Potenzial, das sie am Wochenende andeuteten. In Düsseldorf waren sie nah dran, einen Punkt mitzunehmen. In der Nachspielzeit hatte Robert Herrmann das 1:1 auf dem Fuß, vergab aber vom Elfmeterpunkt. Hätte er den Ball im Fortuna-Tor untergebracht, Schiele wäre wohl noch im Amt. Andererseits: Wenn Sebastian Schuppan am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der Nachspielzeit nicht aus elf Metern getroffen hätte, Schiele wäre aller Voraussicht nach schon da vom Trainer zum ehemaligen Trainer geworden.