2. Mai 2019, 18:49 Uhr Würzburg Trost aus Silber

Würzburgs Basketballer verlieren das Europe-Cup-Finale gegen Dinamo Sassari - auch, weil in Jordan Hulls ausgerechnet der beste Werfer fehlt. Dass er die ganze Saison ausfällt, bringt auch einen Playoff-Platz in Gefahr.

Von Sebastian Leisgang

Nein, am Mittwochabend war es nicht kalt in der Würzburger Halle. Draußen schien die Sonne, und auch drinnen war es ohne Jacke gut auszuhalten. Auch der Ball war ganz ordentlich aufgepumpt. Es war also alles so, wie es sein sollte - und nicht immer war in dieser Saison für die Basketballer. Zumindest in der Ferne.

Eine kalte Halle, platte Bälle beim Abschlusstraining: Diese Erfahrungen hatten die Spieler des bayerischen Bundesligisten bei ihrer langen Reise durch Europa ja auch schon gemacht. Und nun ging diese lange Reise also in der eigenen Halle zu Ende, mit einem 79:81 (46:41) gegen Dinamo Sassari, mit dem sich die Sarden zum ersten Mal den Europe-Cup-Titel sicherten, während den Würzburgern eine Silbermedaille um den Hals gelegt wurde. Und in diesem Moment war diese Silbermedaille für die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer keine Auszeichnung, sondern mehr ein Trost, noch dazu ein unzureichender.

"Ich denke, dass wir es auch verdient gehabt hätten, wenn wir den Cup gewonnen hätten", sagte Wucherer nach dem Spiel, räumte aber auch ein, dass "uns am Ende etwas die Energie ausgegangen" ist, da einige seiner Spieler mangels Alternativen beinahe 40 Minuten durcharbeiten mussten. In diesem Zuge war dann auch von einem die Rede, der nicht mal da war. Zumindest nicht da, wo er hätte sein sollen: auf dem Spielfeld, wo er doch dringend gebraucht wurde. Jordan Hulls verpasste das Finale. Der 29-jährige US-Amerikaner hatte in den vorangegangenen Runden überhaupt erst dafür gesorgt, dass die Würzburger es bis ins Endspiel geschafft hatten, war dann aber mit einer Rippenverletzung ausgefallen. Seine Geschichte ist die des tragischen Helden.

Hulls ist ein Mann von nur einsachtzig. Wenn er neben seinen Mitspielern steht, einige sind deutlich größer als zwei Meter, sieht er zumindest aus der Distanz aus wie ein Kind. Seine Relevanz für das Team aber ist groß. Hulls, die Nummer eins auf dem Rücken, ist Würzburgs bester Werfer und Liebling des Publikums, das seinen Namen Spiel für Spiel singt - vorerst aber nicht mehr skandieren wird. Hulls fehlt den Rest der Saison ebenso wie Johannes Richter.

Das war also eine der zentralen Nachrichten, die dieses Finale überlieferte: dass die Würzburger auf den letzten Metern dieses Spieljahres angeknockt sind. "Die Jungs", sagte Wucherer, "haben 40 Minuten lang gekämpft und gegen einen physisch sehr starken Gegner alles gegeben." Doch das genügte nicht, um gegen Sassari zu bestehen. Das führt nun auch zu der Frage, deren Antwort über Wohl und Wehe dieser Bundesligasaison entscheidet: Genügt es, 40 Minuten lang ohne körperliche Frische und ohne Hulls Punkte zu kämpfen, um auf einem der ersten acht Plätze in die Playoffs vorzurücken?

Berlin, Bayreuth, Bonn und Bamberg: Diese Gegner sieht das Würzburger Programm noch vor. Es sind anspruchsvolle Aufgaben, die selbst dann eine große Herausforderung wären, wenn die Mannschaft physisch nicht längst das Limit erreicht hätte. Noch steht Wucherers Team auf Rang acht, doch dahinter lauert ein Quartett, das sich ebenfalls Hoffnungen auf die Playoffs macht. Würzburg steht also ein zehrender Kraftakt bevor - mit ungewissem Finale.