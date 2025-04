Bislang ist Kresimir Loncar noch nicht in der Geschäftsstelle der Basketball -Bundesliga vorstellig geworden. Wahrscheinlich wären die Aussichten auch nicht besonders gut: Würzburgs Sportdirektor, davon ist auszugehen, würde eher nicht damit durchkommen, wenn er im Namen seines Klubs an oberster Stelle einen Antrag einreichen würde, von nun an jede Woche gegen Ulm zu spielen – und nicht bloß zweimal während der gesamten Hauptrunde. An sich aber wäre das keine schlechte Sache für die Würzburger.

Vor knapp einem Jahr warfen sie Ulm ja aus den Playoffs, stürzten den deutschen Meister bereits im Viertelfinale und landeten damit den größten Coup der jüngeren Vereinsgeschichte. Und am Montag, als es erneut zum Duell kam, gewann die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski schon wieder.

„Ich würde nicht sagen, dass uns Ulm generell gut liegt. Sie haben auch eine andere Mannschaft als letztes Jahr“, erklärt Loncar, „aber wir haben ein perfektes Spiel gemacht.“ Wie hoch das Würzburger 89:72 vom Montagabend einzuordnen ist, wird deutlich, wenn man die vorherigen beiden Ulmer Resultate in den Blick nimmt: erst das furiose 117:87 gegen Chemnitz und dann dieses 109:94 gegen den FC Bayern – zwei Triumphe, die in der Branche gehörig Eindruck hinterlassen haben und Loncar nun zu der Aussage ermutigen: „Ulm spielt momentan den besten Basketball in der BBL.“

Dass Würzburg eine solche Mannschaft am Montag nicht nur niedergekämpft, sondern derart souverän besiegt hat, dass in den letzten Minuten des Spiels nicht einmal Spannung aufkam, ist auch auf das Aus in der Champions League zurückzuführen. Drei Wochen sind mittlerweile vergangen, seit sich Würzburg von der europäischen Bühne verabschiedet hat. Nun ist die Mannschaft ausgeruht, die Spieler verbringen wieder mehr Zeit im Trainingszentrum als an Flughäfen und in Hotelzimmern. Und vor allem kann Filipovski in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner wieder jene Detailarbeit leisten, die Würzburg im Vorjahr bis ins Halbfinale der Playoffs gebracht hat.

„Wenn wir in dieser Saison nicht europäisch gespielt hätten, wären wir jetzt in den Top vier“, glaubt Sportchef Loncar

„Das ist die große Qualität von Sasa“, erklärt Loncar und traut sich dann sogar, eine These auszusprechen: „Wenn wir in dieser Saison nicht europäisch gespielt hätten, wären wir jetzt in den Top vier“, glaubt Würzburgs Sportdirektor. So aber ist die Mannschaft Siebter und streitet sich beinahe mit der halben Liga um die Plätze, die ihr am Ende der Saison die Eintrittskarte für die Playoffs oder zumindest die Play-Ins einbringen würden. Das Rennen ist derart umkämpft, dass Loncar keine Vorhersage wagt. Schließlich treffen die Baskets in den verbleibenden sechs Spielen auf Vechta, Alba Berlin, Bonn, Frankfurt, Heidelberg und Braunschweig – und eben nicht auf Ulm, Ulm, Ulm und nochmal Ulm, Ulm und Ulm.

Mit Blick auf den Endspurt sagt Loncar jetzt: „Es kann alles passieren.“ Für die Playoffs müsse die Mannschaft „wahrscheinlich fünf Spiele gewinnen“, rechnet der frühere Nationalspieler Kroatiens vor. Für Würzburgs Minimalziel, die Playin-Runde, in der die Teams auf den Rängen sieben bis zehn die beiden letzten Plätze in der K.-o.-Runde ausspielen, dürften vier Siege genügen. Im Grunde aber können die Unterfranken die Taschenrechner getrost beiseitelegen, wenn sie auch auf den letzten Metern der Hauptrunde so auftreten, wie es am Montagabend gegen Ulm getan haben. „Ich denke, dass jetzt keiner mehr gerne gegen uns spielt“, sagt Loncar und lacht.

Filipovski und seine Spieler haben jetzt ja wieder Zeit, Stunde um Stunde im Trainingszentrum zuzubringen und Einheit um Einheit an den Abläufen zu feilen. Und wozu das führen kann, hat Würzburg am Montagabend gegen Ulm auf ziemlich eindrucksvolle Art und Weise gezeigt.