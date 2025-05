Auf diese schnelle Chance zur Revanche hätten die Würzburger Basketballer sicher gerne verzichtet: Die 72:86-Niederlage im finalen Spiel der Hauptrunde der Bundesliga ( BBL ) bei den Basketball Löwen Braunschweig warf das Team von Cheftrainer Sasa Filipovski auf den sechsten Platz zurück, ein Sieg hätte Rang drei bedeutet. Diesen belegte letztlich der Gegner, was den Niedersachsen den Heimvorteil einbrachte: Denn am Samstag starten die Würzburg Baskets in das Playoff-Viertelfinale bei den Braunschweiger Löwen, die vor der Saison nicht unbedingt so weit vorne im Tableau erwartet wurden.

Die Löwen, die Traditionsklubs wie Alba Berlin, Ludwigsburg oder Oldenburg klar abgehängt haben, haben sich diesen dritten Rang mit einer starken Saison redlich verdient, nicht umsonst wurde ihr spanischer Headcoach Jesus Ramirez zum BBL-Trainer der Saison gewählt. In Flügelspieler Sananda Fru steht ein weiterer Geehrter der BBL im Team, der 21-Jährige wurde als bester deutscher Nachwuchsspieler ausgezeichnet und ist zudem der effektivste Spieler der Hauptrunde war.

Die Würzburger stellen ihm den Zweiten in dieser Kategorie entgegen, Hannes Steinbach wurde in der Kategorie der Toptalente hinter Fru auf Platz zwei gewählt. Der Würzburger Center ist erst 19 Jahre alt und wird wie sein Gegenpart in der kommenden Saison für ein US-amerikanisches College-Team spielen. Zudem haben die Unterfranken in Jhivvan Jackson den besten Spieler der Hauptrunde in ihren Reihen, der 26-jährige Puerto Ricaner ist ein exzellenter Antreiber und war zweitbester Punktesammler. Schon im Vorjahr stand in Otis Livingston II der beste BBL-Spieler im Würzburger Team, was zum einen für ein hervorragendes Scouting spricht, zum anderen für die Arbeit von Chefcoach Filipkovski.

Die Würzburger haben den besten Spieler auf ihrer Seite, Braunschweig den besten Trainer

Denn die Würzburger haben dem regionalen Dauerrivalen Bamberg zwar deutlich den Rang der ersten Kraft im traditionell starken fränkischen Basketball abgelaufen, müssen dennoch Saison für Saison ihre besten Kräfte zu finanzstärkeren Klubs ziehen lassen – Livingston etwa spielt für Galatasaray Istanbul. Ein Schicksal, das erneut droht, neben Jackson haben die Baskets im US-Amerikaner Zachary Seeljaas einen der auffälligsten BBL-Akteure auf dem Feld – nicht nur wegen seiner bemerkenswerte Vokuhila-Frisur.

Nicht nur die ausgezeichneten Protagonisten versprechen ein Duell von hoher Qualität, Braunschweig gilt als heimstark, Würzburg ist zusammen mit Meister München das auswärtsstärkste Team.