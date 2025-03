Wer die Geschäftsstelle der Würzburger Basketballer betreten will, muss erst einmal einen langen Gang passieren, rund zwei Meter breit, kaum Tageslicht, es könnten auch die Katakomben einer Halle sein. An der linken Wand hängen Bilder von Ausnahmespielern, die alle einmal in Würzburg Körbe geworfen haben: Alex King, Maximilian Kleber, Dirk Nowitzki. Namen, die belegen, dass hier, im Stadtteil Zellerau im Westen der Stadt, Großes entstehen kann.

Es ist ein ruhiger Donnerstagnachmittag im Trainingszentrum der Würzburg Baskets. Unten werfen ein paar Kinder Bälle durch die Halle, oben empfängt Geschäftsführer Steffen Liebler in seinem verglasten Büro und lässt sich dann in einen der beiden schwarzen Ledersessel vor seinem Schreibtisch fallen. Man könnte meinen, seine Augen seien etwas kleiner als sonst, schließlich ging das Champions-League-Spiel gegen Promitheas Patras am Vorabend erst in die erste Verlängerung, dann in die zweite und letztendlich 115:119 verloren. Es war also ein ziemlich langer Basketballabend, doch Liebler sagt: „Es geht, ich mache das ja schon lang genug mit.“

Als Liebler gerade ansetzt, um über das zu sprechen, was der Klub vor dem Spiel verkündet hat, schweift sein Blick aus dem Büro, hinaus auf den Flur, auf dem gerade Jochen Bähr entlangläuft. Er ist einer von fünf Gesellschaftern der Baskets und, wie Liebler jetzt sagt, „einer der Protagonisten“ dieser neuen Würzburger Geschichte.

In den vergangenen Jahren hat sich Würzburg vom Existenzminimum zu einem Playoff-Anwärter aufgeschwungen

Sie erzählt davon, wie ein Bundesligist, der sich in den vergangenen Jahren vom Existenzminimum zu einem Playoff-Anwärter aufgeschwungen hat, noch höher hinaus will. Hier im Trainingszentrum wurden zwar schon Tausende Körbe geworfen, seit die Corona-Pandemie abgeklungen ist – doch die damalige Krise hat Würzburg gezeichnet wie wenige andere Klubs. Und jetzt, fünf Jahre später, sagt Liebler Sätze wie: „Wir brauchen uns nicht mehr verstecken. Der Anspruch muss sein, in der Bundesliga unter die ersten Acht zu kommen.“ Oder: „Es ist kein Muss, aber unser Ziel, dauerhaft europäisch zu spielen.“

Es sind Worte, denen längst Taten vorausgegangen sind. Während sich Bamberg, Würzburgs größter Rivale, zuletzt 2022 für die Playoffs qualifiziert hat, erreichten die Unterfranken im Vorjahr das Halbfinale, nachdem sie die gesamte Bundesliga aufgemischt hatten. Und jetzt, das gibt der Geschichte eine pikante Note, hat Würzburg einen Ansatz des ungeliebten Nachbarn aufgegriffen und könnte ihm damit noch weiter enteilen.

In Bamberg baute Wolfgang Heyder, inzwischen Gesellschafter in Würzburg, als langjähriger Geschäftsführer ein Netzwerk auf, das den Sponsoren und Partnern des Vereins eine Plattform bot, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam zu wachsen. Am Mittwoch haben die Würzburger nun im Grunde dieselbe Idee vorgestellt. Jetzt fragt Liebler mit einem spitzbübischen Grinsen in seinem Büro: „Die Idee ist gut. Warum dann nicht übernehmen und besser machen? Die Entwicklung soll weitergehen. Da helfen uns solche Tools.“

Nicht nur die Partner der Baskets sollen von den neuen Verbindungen profitieren, auch die Baskets selbst wollen einen Mehrwert daraus ziehen und neue Unterstützer gewinnen. „Das ist die Basis für alles“, erklärt Liebler, „je mehr Partner wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch zu wachsen.“ Und dann, wenn der Plan aufgeht, könnte Würzburg die Bamberger dann endgültig hinter sich lassen? „Wenn wir Bamberg damit überholen können, sage ich natürlich nicht Nein“, entgegnet Liebler, „aber deswegen haben wir das nicht ins Leben gerufen.“ Den Baskets geht es ums eigene Vorankommen, darum, auch den letzten Schritt hin zu einem natürlichen Playoff-Anwärter zu machen, darum, auch in Europa Spuren zu hinterlassen.

Abende wie in Athen will der Klub künftig häufiger erleben

Ein Schwenk zur Sunel Arena von Athen, in einer heruntergekommenen Gegend rund 20 Kilometer nördlich des Zentrums, es ist der Dienstagabend der vergangenen Woche. Schon vor der Halle, lange vor dem Sprungball, wüten Hunde, fletschen die Zähne und liefern damit die Vorstufe dessen, was später unter den Tribünendächern folgen soll. Die Pfiffe der AEK-Fans bohren sich in die Trommelfelle, als wären sie Trampoline.

Würzburg spielt zwar ein außergewöhnliches erstes Viertel und führt nach zehn Minuten 34:19 – je länger das Champions-League-Duell aber dauert, desto mehr scheint die Atmosphäre der Mannschaft zuzusetzen. Es ist nicht bloß laut, die Griechen toben auf den Tribünen. Wenn die Schiedsrichter eine Entscheidung gegen AEK treffen, springen sie auf, stürmen ans Geländer und überziehen die Unparteiischen mit Tiraden. Manchmal meint man, sie würden gleich auch die letzten Hemmungen fallen lassen und über die Brüstung steigen. Bis zu den letzten Minuten des Spiels liegt Würzburg stets in Führung, aber dann will der Ball einfach nicht mehr in den Korb. Wer auf der Tribüne sitzt, spürt, wie den Würzburgern das Spiel von Minute zu Minute entgleitet. Am Ende steht ein 84:77 auf der Anzeigetafel, AEK hat doch noch gewonnen. Es ist ein Sieg der Fans.

Abende wie in Athen, sagt Liebler, wolle der Klub künftig häufiger erleben. Sie sind die Sehnsucht der Baskets. Um sie aber zu stillen, braucht es das, was sich der so genannte Wirtschaftsclub zum Ziel gemacht hat: Zusammenarbeit, Entwicklungen, Fortschritte.

Zunächst einmal gelte es aber, wie Liebler betont, „die kleine Krise“ zu bewältigen, in der die Mannschaft gerade steckt. Mitte Januar waren die Würzburger noch Dritter, dann verloren sie sieben der vergangenen neun Bundesliga-Spiele. Am Sonntag steht nun eine große Aufgabe bei Alba Berlin an.

„Wir waren zwei Jahre lang auf einem absoluten Höhenflug“, sagt Liebler, „jetzt ist es das erste Mal, dass es nicht so rund läuft.“ So sei das eben im Sport. Kein Grund zur Sorge. Wichtig sei, dass die generelle Richtung stimme. Und das, findet Steffen Liebler, lässt sich allemal sagen.