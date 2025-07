Im Viertelfinale gegen Frankreich geht es für das DFB-Team auch darum, herauszufinden, ob der Umbruch mit Bundestrainer Christian Wück gelingt. Ist er dieser Aufgabe gewachsen?

Von Anna Dreher, Zürich

Diese Woche begann für das deutsche Nationalteam fußballerisch mit Verspätung. Am trainingsfreien Montag konnten alle ein bisschen Abstand zwischen sich und das krachende 1:4 gegen Schweden im letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft bringen. Am Dienstag dann versammelte Bundestrainer Christian Wück die Spielerinnen auf dem Platz in Zürich erst mal um sich, bevor das Training startete. Und sollte es auch über das Turnier in der Schweiz eine Dokumentation geben, wird es diese Szene definitiv in eine der Episoden schaffen, unterlegt mit dramatischer Musik. Im dichten Nieselregen gestikulierte Wück, bewegte sich im Mannschaftskreis mit strengem Blick. Die Spielerinnen schauten konzentriert bis betreten. So energisch hatte er bisher noch keine Einheit eröffnet.